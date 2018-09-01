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Сегодня, 12:15

В президиуме правительства обсудили материально-техническую базу здравоохранения


В президиуме правительства обсудили материально-техническую базу здравоохранения Меры по укреплению материально-технической базы системы здравоохранения обсудили сегодня и в ходе заседания президиума правительства Калмыкии.

Как отметил профильный министр Юрий Кикенов, за счет внебюджетных источников городской поликлиники проведены ремонтные работы в здании офиса врача общей практики в поселке Хар-Булук Целинного района. За счет средств муниципалитета завершено строительство здания фельдшерского пункта в Черноземельском районе в поселке Сарпа. Также на сегодняшний день проводятся ремонты ФАПов в селе Веселое и Эсто-Алтай Яшалтинского РМО.

Кикенов озвучил, что за счет ресбюджета в отделение центрально стерилизационного отделения установлено оборудование на сумму 12 миллионов рублей, которое не обновлялось со времен постройки учреждения. Такая же сумма была выделена и на покупку двух цифровых флюроографов, которые переданы в Яшкульскую ЦРБ и тубдиспансер.



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