Автопарк скорой помощи пополнился спецтранспортом в рамках соглашения с Каспийским трубопроводным консорциумом. Благодаря благотворительной программе КТК-Р только за три года 30 спецавтомобилей получили специалисты, в чьих руках спасение жизни и охрана здоровья жителей региона. Автопарк скорой помощи пополнился спецтранспортом в рамках соглашения с Каспийским трубопроводным консорциумом. Благодаря благотворительной программе КТК-Р только за три года 30 спецавтомобилей получили специалисты, в чьих руках спасение жизни и охрана здоровья жителей региона.



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