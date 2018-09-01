15 сентября Элиста отметит свой 153-й день рождения. Ко дню столицы, а также ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности компания Лукойл подготовила праздничную программу. С 8 утра до позднего вечера в этот день будут организованы ярмарки, выставки, танцплощадки, конкурсы, викторины, музыкальные номера для детей и взрослых.



А концерт легендарной группы «Кар-Мэн» украсит торжества. Завершится праздник красочным фейерверком. 15 сентября Элиста отметит свой 153-й день рождения. Ко дню столицы, а также ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности компания Лукойл подготовила праздничную программу. С 8 утра до позднего вечера в этот день будут организованы ярмарки, выставки, танцплощадки, конкурсы, викторины, музыкальные номера для детей и взрослых.А концерт легендарной группы «Кар-Мэн» украсит торжества. Завершится праздник красочным фейерверком.



Смотреть полный выпуск новостей



