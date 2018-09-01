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Сегодня, 12:21

Элиста отметит свой 153-й день рождения


Элиста отметит свой 153-й день рождения15 сентября Элиста отметит свой 153-й день рождения. Ко дню столицы, а также ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности компания Лукойл подготовила праздничную программу. С 8 утра до позднего вечера в этот день будут организованы ярмарки, выставки, танцплощадки, конкурсы, викторины, музыкальные номера для детей и взрослых.

А концерт легендарной группы «Кар-Мэн» украсит торжества. Завершится праздник красочным фейерверком.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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