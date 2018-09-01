В Элисте пройдет международный форум «Национальная пресса»

Более 100 участников из 15 регионов страны, а также из Китая и Монголии, приедут в Элисту на международный форум «Национальная пресса». О целях и задачах мероприятия говорили сегодня на брифинге. Главная идея - объединение журналистов на основе духовных и гуманных ценностей многонациональной страны. Форум начнет свою работу через три дня. В нем примут участие представители двух профильных комитетов ГосДумы, председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев.



Также в программе образовательный практикум «Инфорум», презентация проектов Правительства Калмыкии и КалмГУ. Более 100 участников из 15 регионов страны, а также из Китая и Монголии, приедут в Элисту на международный форум «Национальная пресса». О целях и задачах мероприятия говорили сегодня на брифинге. Главная идея - объединение журналистов на основе духовных и гуманных ценностей многонациональной страны. Форум начнет свою работу через три дня. В нем примут участие представители двух профильных комитетов ГосДумы, председатель Союза Журналистов России Владимир Соловьев.Также в программе образовательный практикум «Инфорум», презентация проектов Правительства Калмыкии и КалмГУ.



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