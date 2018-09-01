Глава Калмыкии с рабочим визитом побывал в Лаганском районе. Особое внимание в ходе поездки Алексей Орлов уделил образовательным учреждениям. Начался новый учебный год. Руководителю региона важно знать, как подготовились объекты, как они изменились после реконструкции.



В поездке по Лаганскому району Алексей Орлов главное внимание уделит школам. Во-первых, начался новый учебный год. Потому, главе региона важно знать, как подготовились учреждения к образовательному процессу. Как изменились условия после реконструкции ряда объектов.



В Уланхольской школе теперь есть современное футбольное поле и капитально отремонтированный спортзал. В его стенах и встречали гостей, тех, кто помог осуществить мечту местных ребятишек.



А вот и новое футбольное поле с искусственным покрытием. Как рассказали Алексею Орлову, здесь уже проведен первый турнир с участием команд учреждений и организаций поселка. Скоро состоятся и соревнования районного уровня.



Еще один объект, который тоже на условиях софинансирования был включен в федеральную программу, и его также удалось капитально отремонтировать – это спортзал школы номер 1 в Лагани. По словам учителей, обновленные условия, это возможность приумножать достижения, которых и так немало. 8-классник Алдар Эренценов теперь в составе юношеской сборной Краснодарского края по теннису. А борец Андрей Нарасов - в школе Олимпийского резерва в Ростове. Серьезное внимание уделяют здесь и военно-патриотическому направлению, почти во всех школах созданы отряды юнармейцев.



Ну, а главная цель нынешней поездки, подчеркивает Алексей Орлов на встрече с активом района, проинспектировать, как выполняется главное его поручение, данное местным властям в конце прошлого года. Это строительство подъездных путей к школам и детским садам. Как мог убедиться глава республики, в Лагани с этой задачей справились.



Но ставится и другая задача - обеспечить подъездными путями все общеобразовательные учреждения республики. Планы вполне реальные. Федеральный центр в рамках Национального проекта в разы увеличивает финансовую поддержку регионов. Если в текущем году объем средств республиканского Дорожного фонда составлял чуть более 700 млн. рублей, то в 2019 цифры вдвое больше.



А еще некоторым школам Лаганского района необходима финансовая помощь в проведение серьезных ремонтных работ по замене окон, дверей, напольного покрытия, электроосвещения. Решение этого вопроса глава региона также взял под контроль.



В этот же день Алексей Орлов побывал в Джалыково, где открыт после капремонта Дом культуры. Разделили радость жителей и участники международной эстафеты «Бег мира», которые преодолели более 5 тысяч километров, включив в маршрут и Калмыкию. Именно в степном регионе, они находят теплый прием и поддержку, как со стороны населения, так и руководства республики. В отряде вот уже много лет хранят флаг Республики. На сцене обновленного Очага культуры – Алексею Орлову руководитель отряда вручает благодарственное письмо.



Слова поздравления адресовал Алексей Орлов и жителям села.



На встрече с главой администрации РМО Алексей Орлов, еще раз акцентирует внимание на проблемах, важнейшая из которых, на его взгляд, это капремонт Красинского водохранилища. Глава Калмыкии с рабочим визитом побывал в Лаганском районе. Особое внимание в ходе поездки Алексей Орлов уделил образовательным учреждениям. Начался новый учебный год. Руководителю региона важно знать, как подготовились объекты, как они изменились после реконструкции.В поездке по Лаганскому району Алексей Орлов главное внимание уделит школам. Во-первых, начался новый учебный год. Потому, главе региона важно знать, как подготовились учреждения к образовательному процессу. Как изменились условия после реконструкции ряда объектов.В Уланхольской школе теперь есть современное футбольное поле и капитально отремонтированный спортзал. В его стенах и встречали гостей, тех, кто помог осуществить мечту местных ребятишек.А вот и новое футбольное поле с искусственным покрытием. Как рассказали Алексею Орлову, здесь уже проведен первый турнир с участием команд учреждений и организаций поселка. Скоро состоятся и соревнования районного уровня.Еще один объект, который тоже на условиях софинансирования был включен в федеральную программу, и его также удалось капитально отремонтировать – это спортзал школы номер 1 в Лагани. По словам учителей, обновленные условия, это возможность приумножать достижения, которых и так немало. 8-классник Алдар Эренценов теперь в составе юношеской сборной Краснодарского края по теннису. А борец Андрей Нарасов - в школе Олимпийского резерва в Ростове. Серьезное внимание уделяют здесь и военно-патриотическому направлению, почти во всех школах созданы отряды юнармейцев.Ну, а главная цель нынешней поездки, подчеркивает Алексей Орлов на встрече с активом района, проинспектировать, как выполняется главное его поручение, данное местным властям в конце прошлого года. Это строительство подъездных путей к школам и детским садам. Как мог убедиться глава республики, в Лагани с этой задачей справились.Но ставится и другая задача - обеспечить подъездными путями все общеобразовательные учреждения республики. Планы вполне реальные. Федеральный центр в рамках Национального проекта в разы увеличивает финансовую поддержку регионов. Если в текущем году объем средств республиканского Дорожного фонда составлял чуть более 700 млн. рублей, то в 2019 цифры вдвое больше.А еще некоторым школам Лаганского района необходима финансовая помощь в проведение серьезных ремонтных работ по замене окон, дверей, напольного покрытия, электроосвещения. Решение этого вопроса глава региона также взял под контроль.В этот же день Алексей Орлов побывал в Джалыково, где открыт после капремонта Дом культуры. Разделили радость жителей и участники международной эстафеты «Бег мира», которые преодолели более 5 тысяч километров, включив в маршрут и Калмыкию. Именно в степном регионе, они находят теплый прием и поддержку, как со стороны населения, так и руководства республики. В отряде вот уже много лет хранят флаг Республики. На сцене обновленного Очага культуры – Алексею Орлову руководитель отряда вручает благодарственное письмо.Слова поздравления адресовал Алексей Орлов и жителям села.На встрече с главой администрации РМО Алексей Орлов, еще раз акцентирует внимание на проблемах, важнейшая из которых, на его взгляд, это капремонт Красинского водохранилища.



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