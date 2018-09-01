Глава Калмыкии с рабочим визитом побывал в Лаганском районе
Глава Калмыкии с рабочим визитом побывал в Лаганском районе. Особое внимание в ходе поездки Алексей Орлов уделил образовательным учреждениям. Начался новый учебный год. Руководителю региона важно знать, как подготовились объекты, как они изменились после реконструкции.
В поездке по Лаганскому району Алексей Орлов главное внимание уделит школам. Во-первых, начался новый учебный год. Потому, главе региона важно знать, как подготовились учреждения к образовательному процессу. Как изменились условия после реконструкции ряда объектов.
В Уланхольской школе теперь есть современное футбольное поле и капитально отремонтированный спортзал. В его стенах и встречали гостей, тех, кто помог осуществить мечту местных ребятишек.
А вот и новое футбольное поле с искусственным покрытием. Как рассказали Алексею Орлову, здесь уже проведен первый турнир с участием команд учреждений и организаций поселка. Скоро состоятся и соревнования районного уровня.
Еще один объект, который тоже на условиях софинансирования был включен в федеральную программу, и его также удалось капитально отремонтировать – это спортзал школы номер 1 в Лагани. По словам учителей, обновленные условия, это возможность приумножать достижения, которых и так немало. 8-классник Алдар Эренценов теперь в составе юношеской сборной Краснодарского края по теннису. А борец Андрей Нарасов - в школе Олимпийского резерва в Ростове. Серьезное внимание уделяют здесь и военно-патриотическому направлению, почти во всех школах созданы отряды юнармейцев.
Ну, а главная цель нынешней поездки, подчеркивает Алексей Орлов на встрече с активом района, проинспектировать, как выполняется главное его поручение, данное местным властям в конце прошлого года. Это строительство подъездных путей к школам и детским садам. Как мог убедиться глава республики, в Лагани с этой задачей справились.
Но ставится и другая задача - обеспечить подъездными путями все общеобразовательные учреждения республики. Планы вполне реальные. Федеральный центр в рамках Национального проекта в разы увеличивает финансовую поддержку регионов. Если в текущем году объем средств республиканского Дорожного фонда составлял чуть более 700 млн. рублей, то в 2019 цифры вдвое больше.
А еще некоторым школам Лаганского района необходима финансовая помощь в проведение серьезных ремонтных работ по замене окон, дверей, напольного покрытия, электроосвещения. Решение этого вопроса глава региона также взял под контроль.
В этот же день Алексей Орлов побывал в Джалыково, где открыт после капремонта Дом культуры. Разделили радость жителей и участники международной эстафеты «Бег мира», которые преодолели более 5 тысяч километров, включив в маршрут и Калмыкию. Именно в степном регионе, они находят теплый прием и поддержку, как со стороны населения, так и руководства республики. В отряде вот уже много лет хранят флаг Республики. На сцене обновленного Очага культуры – Алексею Орлову руководитель отряда вручает благодарственное письмо.
Слова поздравления адресовал Алексей Орлов и жителям села.
На встрече с главой администрации РМО Алексей Орлов, еще раз акцентирует внимание на проблемах, важнейшая из которых, на его взгляд, это капремонт Красинского водохранилища.
Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
Возрастное ограничение -
Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34