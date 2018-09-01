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Сегодня, 12:21

В Элисте открывается Фестиваль национальной кухни «Etno food»


В Элисте открывается Фестиваль национальной кухни «Etno food»Сегодня в Калмыкии впервые состоится Фестиваль национальной кухни «Etno food». На площадке Национального музея будут представлены блюда армянской, корейской, казахской, дагестанской, турецкой и чеченской кухни. Их предложат члены культурных центров Калмыкии.

Гости столицы и элистинцы смогут их продегустировать и узнать особенности их приготовления, а также принять участие в кулинарных играх и конкурсах, посмотреть выступления творческих коллективов и исполнителей.

Завершится Фестиваль награждением победителя и призёров на звание «Лучшая национальная кухня».



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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