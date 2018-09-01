В Элисте открывается Фестиваль национальной кухни «Etno food»

Сегодня в Калмыкии впервые состоится Фестиваль национальной кухни «Etno food». На площадке Национального музея будут представлены блюда армянской, корейской, казахской, дагестанской, турецкой и чеченской кухни. Их предложат члены культурных центров Калмыкии.



Гости столицы и элистинцы смогут их продегустировать и узнать особенности их приготовления, а также принять участие в кулинарных играх и конкурсах, посмотреть выступления творческих коллективов и исполнителей.



Завершится Фестиваль награждением победителя и призёров на звание «Лучшая национальная кухня». Сегодня в Калмыкии впервые состоится Фестиваль национальной кухни «Etno food». На площадке Национального музея будут представлены блюда армянской, корейской, казахской, дагестанской, турецкой и чеченской кухни. Их предложат члены культурных центров Калмыкии.Гости столицы и элистинцы смогут их продегустировать и узнать особенности их приготовления, а также принять участие в кулинарных играх и конкурсах, посмотреть выступления творческих коллективов и исполнителей.Завершится Фестиваль награждением победителя и призёров на звание «Лучшая национальная кухня».



Смотреть полный выпуск новостей



