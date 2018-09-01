В Элисте пройдет международный форум «Национальная пресса сегодня»

Элиста в очередной раз станет площадкой проведения международного форума «Национальная пресса сегодня». В его работе примут участие представители региональной прессы из многих городов страны и делегации из Монголии и Синьцян-Уйгурского автономного района Китая.



Оргкомитет завершает свою подготовительную работу. Об этом в радиопрограмме «Здесь и сейчас» рассказал председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев.



Мероприятие, которое будет проходить с 13 -го по 16-е сентября позволит его участникам делиться опытом, проводить творческие мастер-классы и повышать престижность профессии. Элиста в очередной раз станет площадкой проведения международного форума «Национальная пресса сегодня». В его работе примут участие представители региональной прессы из многих городов страны и делегации из Монголии и Синьцян-Уйгурского автономного района Китая.Оргкомитет завершает свою подготовительную работу. Об этом в радиопрограмме «Здесь и сейчас» рассказал председатель Союза журналистов Калмыкии Санал Шавалиев.Мероприятие, которое будет проходить с 13 -го по 16-е сентября позволит его участникам делиться опытом, проводить творческие мастер-классы и повышать престижность профессии.



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