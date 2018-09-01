В Троицком открыли детский городок

Сегодня юные жители села Троицкое приняли участие в торжественном открытии детского городка. Красочные сооружения сразу привлекают внимание детворы. Карусели, качели, горки. Все это было возведено в кратчайшие сроки. Всего за два месяца.



На строительство площадки денежные средства были выделены из республиканского бюджета и районной казны. На реализацию первого этапа проекта потрачено более семи миллионов рублей. Сегодня юные жители села Троицкое приняли участие в торжественном открытии детского городка. Красочные сооружения сразу привлекают внимание детворы. Карусели, качели, горки. Все это было возведено в кратчайшие сроки. Всего за два месяца.На строительство площадки денежные средства были выделены из республиканского бюджета и районной казны. На реализацию первого этапа проекта потрачено более семи миллионов рублей.



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