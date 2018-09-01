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Сегодня, 12:18

В Троицком открыли детский городок


В Троицком открыли детский городокСегодня юные жители села Троицкое приняли участие в торжественном открытии детского городка. Красочные сооружения сразу привлекают внимание детворы. Карусели, качели, горки. Все это было возведено в кратчайшие сроки. Всего за два месяца.

На строительство площадки денежные средства были выделены из республиканского бюджета и районной казны. На реализацию первого этапа проекта потрачено более семи миллионов рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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