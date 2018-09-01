15 сентября Элиста отметит свой 153-й день рождения. Ко дню столицы, а также ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности компания Лукойл подготовила праздничную программу.



С 8-ми утра до позднего вечера в этот день будут организованы ярмарки, выставки, танцевальные площадки, веселые конкурсы, викторины, музыкальные номера для детей и взрослых. В 19 часов на площади Победы начнется праздничный концерт «С днем рождения, любимый город!», с участием лучших творческих коллективов столицы.



Победители конкурса социальных и культурных проектов этой нефтекомпании получат награды. А концерт легендарной отечественной группы «Кар-Мэн» укурасит торжества. Там же выступят и другие звезды российской эстрады. Завершится праздник красочным фейерверком. 15 сентября Элиста отметит свой 153-й день рождения. Ко дню столицы, а также ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности компания Лукойл подготовила праздничную программу.С 8-ми утра до позднего вечера в этот день будут организованы ярмарки, выставки, танцевальные площадки, веселые конкурсы, викторины, музыкальные номера для детей и взрослых. В 19 часов на площади Победы начнется праздничный концерт «С днем рождения, любимый город!», с участием лучших творческих коллективов столицы.Победители конкурса социальных и культурных проектов этой нефтекомпании получат награды. А концерт легендарной отечественной группы «Кар-Мэн» укурасит торжества. Там же выступят и другие звезды российской эстрады. Завершится праздник красочным фейерверком.



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