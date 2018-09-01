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Вчера, 13:05

Игорь Зотов посетил Ики-Бурульский район


Игорь Зотов посетил Ики-Бурульский районВ рамках рабочей поездки в Ики-Бурульский район Председатель Правительства Игорь Зотов посетил ряд социально-значимых объектов. Это дом культуры, школы двух населенных пунктов. А в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» будет благоустроена центральная часть Ики-Бурула.

Текущий ремонт Дома культуры в посёлке Оргакин был произведен на средства федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Один миллион 800 тысяч рублей были направлены на замену отопления, электропроводки, оконных и дверных блоков и частичный ремонт внутренних помещений клуба. Постройка 60-х годов давно требовала ремонта. Но предстоит сделать еще немалый объем работы.

Ну, а капитальный ремонт спортивного зала Оргакинской школы завершится к концу сентября. Здесь строительные работы производятся в рамках федеральной программы. Главное на что обращает внимание руководство образовательного учреждения - укрепление фундамента здания.

Заметно преобразился фасад Хомутниковской школы. На эти цели средства были выделены из районного бюджета. Обращает на себя внимание и асфальтированное полотно в центре поселка Ики-Бурул. Улица недавно приведена в порядок. На строительство почти четырех километров дороги из республиканского бюджета были направлены 15 миллионов рублей. И более трех миллионов из дорожного фонда района. Эта работа будет продолжена.

Также Игорь Зотов ознакомился с ходом строительных работ по благоустройству общественной территории «Малый парк». В этом году была выбрана парковая зона поселка, которая преобразится буквально за два месяца. Помимо федеральных денег здесь будут использованы и средства республиканской и местной казны. Изготовлены два дизайн -проекта, который будет реализован поэтапно.

А в КФХ « Слава», одном из крупных и эффективных хозяйств республики, где сейчас продолжается укос суданской травы, Игорь Зотов оценил поливальный агрегат отечественного производства. Хозяйство приобрело его в этом году за счет субсидий, в рамках федеральной программы развития мелиорации. По счету это уже вторая дождевальная установка, которая позволяет обеспечить качественными кормами имеющееся поголовье скота. А путем капельного орошения здесь выращивают арбузы. Игорь Зотов сел за руль трактора Кировец и лично опробовал новую сельскохозяйственную технику, которую вывели на поле для подготовки почвы под осенний сев озимых культур.

Руководство Ики-Бурульского района сегодня ведет целенаправленную политику по расширению поливных площадей под кормовые культуры. Необходимо производство кормов хорошего качества. По словам Игоря Зотова, сейчас большое внимание и ощутимая поддержка руководством республики оказывается тем, кто занимается кормопроизводством на орошаемых участках.

Подводя итог рабочей поездки в Ики-Бурульский район Игорь Зотов отметил, что здесь проделана большая работа в рамках поручений главы региона, и можно говорить о хороших перспективах развития хозяйства. А для тех, кто готов работать в сфере АПК, создаются все необходимые условия.



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