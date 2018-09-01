В Большом Царыне открыли после капитального ремонта Дом культуры

Большим праздником для жителей поселка Большой Царын стало открытие Дома культуры после капитального ремонта. Реконструкция СДК проводилась в рамках федеральной программы. Общая сумма средств с учетом софинансирования Правительства республики и муниципальных органов составила почти 12 млн. рублей. А потому довольно внушителен объем произведенных работ. Возведение двухэтажного пристроя позволит каждому творческому коллективу проводить репетиции в отдельном помещении.



«Так искренне и задушевно, как сегодня, песни не звучали», - скажут в интервью участники фольклорного ансамбля. Они были на одной волне со зрителями, которые с радушием встречали своих артистов. Эта их первая встреча в обновленном Доме культуры, который после реконструкции больше похож на Дворец.



И вот первая ласточка. Разделить радость большецарынцев приехал прославленный «Тюльпан». Профессиональные артисты испытывают те же эмоции, что и сами жители. В каждое свое выступление вкладывают душу.



Два года назад, когда объявили о реконструкции СДК, жители райцентра не могли и представить масштабы преобразований. Они действительно впечатляют. Обновлено помещение, как говорят, от фундамента до крыши. Расширена сцена и зрительный зал. Полностью заменены системы электроосвещения и отопления. А с возведением пристройки у каждого творческого коллектива появилась отдельная комната для репетиций. Остались работы по оборудованию и оформлению.



А для культработников начинается новый этап в их деятельности. Это в первую очередь - укрепление творческих связей с профессиональными коллективами.



Курс на масштабные преобразования сельских домов культуры был взят в республике два года назад. В 2017 – том благодаря инициативе Главы и Правительства степного региона семь СДК на условиях софинансирования вошли в Федеральную программу. Многие из них уже введены в строй. В том числе и Большецарынский сельский Дом культуры. А совсем скоро откроет двери обновленный Дом культуры в селе Малые Дербеты. Об этом рассказал прибывший к соседям для участия в торжествах глава этой районной администрации Саранг Лиджиев.



Ну, а с реализацией Нацпроекта в сфере культуры, рассчитанного до 2025 года, число участников программы будет значительно увеличено. Речь идет о 19 домах культуры. Рассказал профильный министр Хонгор Эльбиков и о планах на предстоящий год.



Словом, эстафета добрых дел продолжается. Большим праздником для жителей поселка Большой Царын стало открытие Дома культуры после капитального ремонта. Реконструкция СДК проводилась в рамках федеральной программы. Общая сумма средств с учетом софинансирования Правительства республики и муниципальных органов составила почти 12 млн. рублей. А потому довольно внушителен объем произведенных работ. Возведение двухэтажного пристроя позволит каждому творческому коллективу проводить репетиции в отдельном помещении.«Так искренне и задушевно, как сегодня, песни не звучали», - скажут в интервью участники фольклорного ансамбля. Они были на одной волне со зрителями, которые с радушием встречали своих артистов. Эта их первая встреча в обновленном Доме культуры, который после реконструкции больше похож на Дворец.И вот первая ласточка. Разделить радость большецарынцев приехал прославленный «Тюльпан». Профессиональные артисты испытывают те же эмоции, что и сами жители. В каждое свое выступление вкладывают душу.Два года назад, когда объявили о реконструкции СДК, жители райцентра не могли и представить масштабы преобразований. Они действительно впечатляют. Обновлено помещение, как говорят, от фундамента до крыши. Расширена сцена и зрительный зал. Полностью заменены системы электроосвещения и отопления. А с возведением пристройки у каждого творческого коллектива появилась отдельная комната для репетиций. Остались работы по оборудованию и оформлению.А для культработников начинается новый этап в их деятельности. Это в первую очередь - укрепление творческих связей с профессиональными коллективами.Курс на масштабные преобразования сельских домов культуры был взят в республике два года назад. В 2017 – том благодаря инициативе Главы и Правительства степного региона семь СДК на условиях софинансирования вошли в Федеральную программу. Многие из них уже введены в строй. В том числе и Большецарынский сельский Дом культуры. А совсем скоро откроет двери обновленный Дом культуры в селе Малые Дербеты. Об этом рассказал прибывший к соседям для участия в торжествах глава этой районной администрации Саранг Лиджиев.Ну, а с реализацией Нацпроекта в сфере культуры, рассчитанного до 2025 года, число участников программы будет значительно увеличено. Речь идет о 19 домах культуры. Рассказал профильный министр Хонгор Эльбиков и о планах на предстоящий год.Словом, эстафета добрых дел продолжается.



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