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Вчера, 13:00

В поселке Хулхута Яшкульского района проходит пуск межпоселкового газопровода


В поселке Хулхута Яшкульского района проходит пуск межпоселкового газопроводаСегодня в поселке Хулхута Яшкульского района проходит пуск межпоселкового газопровода. Его протяженность – 29 тысяч километров. Пуск голубого топлива реализуется в рамках программы газификации "Газпромом» регионов России. В торжественной церемонии принимает участие глава республики Алексей Орлов. На сегодня уровень газификации Калмыкии природным газом выше, чем в среднем по России и составляет почти 85 %, в том числе 75 - в сельской местности.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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