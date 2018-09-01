5 сентября - День национальной письменности. С этим замечательным праздником поздравил жителей Калмыкии Глава республики Алексей Орлов. Он напомнил, что «создание письменности великим просветителем Зая-Пандита Намкай Джамцо стало одним из выдающихся событий в истории калмыцкого народа, началом нового этапа в становлении калмыцкой культуры, способствовало сохранению уникальных традиций нашего народа, развитию калмыцкого языка и литературы». 5 сентября - День национальной письменности. С этим замечательным праздником поздравил жителей Калмыкии Глава республики Алексей Орлов. Он напомнил, что «создание письменности великим просветителем Зая-Пандита Намкай Джамцо стало одним из выдающихся событий в истории калмыцкого народа, началом нового этапа в становлении калмыцкой культуры, способствовало сохранению уникальных традиций нашего народа, развитию калмыцкого языка и литературы».



Смотреть полный выпуск новостей



