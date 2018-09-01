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Сегодня, 12:14

5 сентября - День национальной письменности


5 сентября - День национальной письменности5 сентября - День национальной письменности. С этим замечательным праздником поздравил жителей Калмыкии Глава республики Алексей Орлов. Он напомнил, что «создание письменности великим просветителем Зая-Пандита Намкай Джамцо стало одним из выдающихся событий в истории калмыцкого народа, началом нового этапа в становлении калмыцкой культуры, способствовало сохранению уникальных традиций нашего народа, развитию калмыцкого языка и литературы».



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