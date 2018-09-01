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Сегодня, 12:12

Жители села Вознесеновка Целинного района в ожидании воды


Жители села Вознесеновка Целинного района в ожидании водыЖители села Вознесеновка Целинного района в ожидании воды. Сегодня в населенном пункте началась запитка водонапорных башен. Завершилось возведение подводящего водовода от Ики-Бурульского группового водопровода с подключением к Северо-Левокумскому месторождению подземных вод. На окраине села установлены два напорно-регулирующих сооружения по 160 кубометров каждое и пункт водораздачи. Объект сейчас наполняется водой. Впереди – проверка на качество.

Напомним, живительной влагой жители Вознесеновки будут обеспечены в три этапа, начиная с этого сентября. До конца года часть улиц уже будет оборудована разводящими сетями. До 2020 года водоснабжение села будет завершено. Пока сельчане используют привозную воду.



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