ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:10

В Калмыкии продолжается парад открытий сельских домов культуры


В Калмыкии продолжается парад открытий сельских домов культурыВ Калмыкии продолжается парад открытий сельских домов культуры. Сегодня торжества по этому случаю проходят в посёлке Большой Царын Октябрьского района. А накануне - 4 сентября - радушно распахнул свои двери новый современный ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района. И в тот же день после капитальной реконструкции торжественно открылся ДК в поселке Бергин в Юстинском районе. В торжественной церемонии открытия участие принял глава региона Алексей Орлов. Кроме того, в рамках рабочего визита в РМО он также посетил ряд социальных объектов.

С перерезания символичной красной ленты началась новая страница в жизни поселка Бергин. Несколько лет его жители ожидали появления такого места, где могли бы проводить общие праздники, сходы граждан, где была бы возможность для местных талантов дать простор их творчеству. Практически с нуля на месте старого полуразрушенного здания возведён новый обустроенный дом культуры.

Радостное событие для сельчан совпало с вступлением в ряды юнармейцев бергинских школьников. Их поздравил Глава республики Алексей Орлов. И уже в поселке Харба руководитель региона ознакомился с ходом строительных работ по возведению школьного спортивного зала. Для 38 ребят, которые обучаются здесь, он был просто необходим. На протяжении многих лет и по сей день на занятия по физкультуре школьники ходят на другой конец села, в дом культуры, или, если позволяет погода, проводят их прямо на улице. Кстати, в прошлом году, рядом со школой открыли плоскостное спортивное сооружение. Так что в теплый период времени на футбольном поле собираются практически всем поселком.

Кстати, харбинские школьники питаются мясной продукцией, поставляемой местным товаропроизводителем. На добровольной основе его поставляет КФХ Эрдниева. Это одно из крупнейших предприятий района, которое занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Кстати, здесь же содержится обладательница многочисленных российских конно - спортивных наград кобыла по кличке Паланка.

В этот же день в Цаган-Амане удалось решить некоторые актуальные для жителей района вопросы. К примеру, приобретение водовозов или вакансии в медицинских и образовательных учреждениях.

Ремонт старых и строительство новых дорог, развитие социальной инфраструктуры и экология – вопросы, которые порой остро звучали из уст жителей района. Еще одной темой для обсуждения стало снабжение питьевой водой.

Итогом этой поездки станет протокол поручений Главы республики. В целом же состояние дел в муниципалитете Алексей Орлов охарактеризовал как динамично положительное. Юстинкий район практически не имеет долгов, активно развивается, участвует в основных государственных программах, что говорит о его финансовых возможностях.



Другие новости по теме:

  • Продолжается работа по реконструкции сельских домов культуры
  • До конца года в Калмыкии будет отремонтировано 12 сельских домов культуры
  • В Калмыкии продолжается работа по реконструкции и строительству сельских домов культуры
  • Сегодня школьники Калмыкии сели за парты
  • В поселке Кумской Черноземельского района состоялось открытие нового Дома культуры
  • Сегодня откроется ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района
  • Модернизация спортивных залов сельских школ продолжается
  • В Бергине завершили реконструкцию Дома культуры
  • В Калмыкии шесть домов культуры откроются после реконструкции
  • Новое перерабатывающее предприятие в Малодербетовском районе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34