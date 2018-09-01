В Калмыкии продолжается парад открытий сельских домов культуры. Сегодня торжества по этому случаю проходят в посёлке Большой Царын Октябрьского района. А накануне - 4 сентября - радушно распахнул свои двери новый современный ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района. И в тот же день после капитальной реконструкции торжественно открылся ДК в поселке Бергин в Юстинском районе. В торжественной церемонии открытия участие принял глава региона Алексей Орлов. Кроме того, в рамках рабочего визита в РМО он также посетил ряд социальных объектов.



С перерезания символичной красной ленты началась новая страница в жизни поселка Бергин. Несколько лет его жители ожидали появления такого места, где могли бы проводить общие праздники, сходы граждан, где была бы возможность для местных талантов дать простор их творчеству. Практически с нуля на месте старого полуразрушенного здания возведён новый обустроенный дом культуры.



Радостное событие для сельчан совпало с вступлением в ряды юнармейцев бергинских школьников. Их поздравил Глава республики Алексей Орлов. И уже в поселке Харба руководитель региона ознакомился с ходом строительных работ по возведению школьного спортивного зала. Для 38 ребят, которые обучаются здесь, он был просто необходим. На протяжении многих лет и по сей день на занятия по физкультуре школьники ходят на другой конец села, в дом культуры, или, если позволяет погода, проводят их прямо на улице. Кстати, в прошлом году, рядом со школой открыли плоскостное спортивное сооружение. Так что в теплый период времени на футбольном поле собираются практически всем поселком.



Кстати, харбинские школьники питаются мясной продукцией, поставляемой местным товаропроизводителем. На добровольной основе его поставляет КФХ Эрдниева. Это одно из крупнейших предприятий района, которое занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Кстати, здесь же содержится обладательница многочисленных российских конно - спортивных наград кобыла по кличке Паланка.



В этот же день в Цаган-Амане удалось решить некоторые актуальные для жителей района вопросы. К примеру, приобретение водовозов или вакансии в медицинских и образовательных учреждениях.



Ремонт старых и строительство новых дорог, развитие социальной инфраструктуры и экология – вопросы, которые порой остро звучали из уст жителей района. Еще одной темой для обсуждения стало снабжение питьевой водой.



Итогом этой поездки станет протокол поручений Главы республики. В целом же состояние дел в муниципалитете Алексей Орлов охарактеризовал как динамично положительное. Юстинкий район практически не имеет долгов, активно развивается, участвует в основных государственных программах, что говорит о его финансовых возможностях. В Калмыкии продолжается парад открытий сельских домов культуры. Сегодня торжества по этому случаю проходят в посёлке Большой Царын Октябрьского района. А накануне - 4 сентября - радушно распахнул свои двери новый современный ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района. И в тот же день после капитальной реконструкции торжественно открылся ДК в поселке Бергин в Юстинском районе. В торжественной церемонии открытия участие принял глава региона Алексей Орлов. Кроме того, в рамках рабочего визита в РМО он также посетил ряд социальных объектов.С перерезания символичной красной ленты началась новая страница в жизни поселка Бергин. Несколько лет его жители ожидали появления такого места, где могли бы проводить общие праздники, сходы граждан, где была бы возможность для местных талантов дать простор их творчеству. Практически с нуля на месте старого полуразрушенного здания возведён новый обустроенный дом культуры.Радостное событие для сельчан совпало с вступлением в ряды юнармейцев бергинских школьников. Их поздравил Глава республики Алексей Орлов. И уже в поселке Харба руководитель региона ознакомился с ходом строительных работ по возведению школьного спортивного зала. Для 38 ребят, которые обучаются здесь, он был просто необходим. На протяжении многих лет и по сей день на занятия по физкультуре школьники ходят на другой конец села, в дом культуры, или, если позволяет погода, проводят их прямо на улице. Кстати, в прошлом году, рядом со школой открыли плоскостное спортивное сооружение. Так что в теплый период времени на футбольном поле собираются практически всем поселком.Кстати, харбинские школьники питаются мясной продукцией, поставляемой местным товаропроизводителем. На добровольной основе его поставляет КФХ Эрдниева. Это одно из крупнейших предприятий района, которое занимается разведением крупного и мелкого рогатого скота и лошадей. Кстати, здесь же содержится обладательница многочисленных российских конно - спортивных наград кобыла по кличке Паланка.В этот же день в Цаган-Амане удалось решить некоторые актуальные для жителей района вопросы. К примеру, приобретение водовозов или вакансии в медицинских и образовательных учреждениях.Ремонт старых и строительство новых дорог, развитие социальной инфраструктуры и экология – вопросы, которые порой остро звучали из уст жителей района. Еще одной темой для обсуждения стало снабжение питьевой водой.Итогом этой поездки станет протокол поручений Главы республики. В целом же состояние дел в муниципалитете Алексей Орлов охарактеризовал как динамично положительное. Юстинкий район практически не имеет долгов, активно развивается, участвует в основных государственных программах, что говорит о его финансовых возможностях.



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