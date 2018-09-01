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Сегодня, 12:08

Чингис Бериков назначен Постоянным представителем Калмыкии при Президенте России


Чингис Бериков назначен Постоянным представителем Калмыкии при Президенте РоссииСегодня Глава региона Алексей Орлов представил Постоянного представителя Калмыкии при Президенте России. Им стал Чингис Бериков, до этого возглавлявший клуб калмыцких землячеств в Москве «Улан Залата». Его кандидатура была выбрана по итогам открытого конкурса на замещение этой должности.

Глава региона отметил хороший послужной список и серьезный опыт работы Берикова как в региональных, так и федеральных структурах.

Чингис Николаевич 74 года рождения родился в п. Гашун Яшкульского района. Окончил юридический факультет Московского института экономики менеджмента и права. Трудовую деятельность начинал следователем Краснокаменской межрайонной прокуратуры Читинской области. В правоохранительных органах Бериков проработал более 20 лет.



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