Игорь Зотов с рабочим визитом посетил Малодербетовский район

Сегодня председатель правительства Игорь Зотов с рабочим визитом побывал в Малодербетовском районе. Премьер принял участие в церемонии открытия нового борцовского зала. Как было озвучено, стоимость объекта составила 3,5 миллиона рублей. В здании предусмотрены раздевалка, две душевых комнаты, и спортивный зал площадью 318 квадратных метра.



Также Игорь Зотов осмотрел, как ведутся работы по реконструкции районного дома культуры. Ремонт здания стал возможен в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий».



Общая стоимость проекта - более 10 миллионов рублей. Председатель правительства в общении с местными жителями говорил о насущных проблемах и возможных путях их скорейшего решения. Сегодня председатель правительства Игорь Зотов с рабочим визитом побывал в Малодербетовском районе. Премьер принял участие в церемонии открытия нового борцовского зала. Как было озвучено, стоимость объекта составила 3,5 миллиона рублей. В здании предусмотрены раздевалка, две душевых комнаты, и спортивный зал площадью 318 квадратных метра.Также Игорь Зотов осмотрел, как ведутся работы по реконструкции районного дома культуры. Ремонт здания стал возможен в рамках программы "Устойчивое развитие сельских территорий».Общая стоимость проекта - более 10 миллионов рублей. Председатель правительства в общении с местными жителями говорил о насущных проблемах и возможных путях их скорейшего решения.



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