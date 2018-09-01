Возведен первый дом для молодых ученых

Первый дом для молодых ученых Калмыцкого научного центра Российской Академии наук возведен в восточной части города. Он рассчитан на 25 квартир. С первыми новоселами встретился председатель правительства Игорь Зотов.



Все мысли Нины Мулаевой заняты тем, как благоустроить свою квартиру. Этого радостного момента она ждала многие годы. А пока строили дом, ей приходилось ютиться у родственников. Теперь в ее распоряжении 39 квадратных метров.



А в соседней двухкомнатной квартире - ее коллега Инджир Болдырева с сыном, которая также стояла в очереди на получении жилья. Раньше, рассказывает женщина, ей приходилось снимать квартиру. Платила 8 тысяч плюс коммунальные услуги ежемесячно. Сейчас эти средства она потратит на покупку необходимой мебели.



Дом был построен в рамках федеральной целевой программы «Жилище». На его возведение было потрачено более 40 миллионов рублей. А началось все в 2013 году. Тогда возможность заложить камень в строительство первого дома для калмыцких ученых было предоставлено члену президиума Российской академии наук Геннадию Матишову, который посетил степную республику с рабочим визитом. Стоит отметить, что ремонт внутренней отделки пока только трех квартир обошелся в 400 тысяч рублей. Эти средства были выделены из внебюджетных источников учреждения, отметила директор калмыцкого научного центра Виктория Куканова.



Председатель правительства Игорь Зотов отметил, что эта большая помощь молодым специалистам в начале их трудового пути.



Если решишь квартирный вопрос, а в нашей стране он считается главным, значит ты – счастливчик, говорят новоселы. Первый дом для молодых ученых Калмыцкого научного центра Российской Академии наук возведен в восточной части города. Он рассчитан на 25 квартир. С первыми новоселами встретился председатель правительства Игорь Зотов.Все мысли Нины Мулаевой заняты тем, как благоустроить свою квартиру. Этого радостного момента она ждала многие годы. А пока строили дом, ей приходилось ютиться у родственников. Теперь в ее распоряжении 39 квадратных метров.А в соседней двухкомнатной квартире - ее коллега Инджир Болдырева с сыном, которая также стояла в очереди на получении жилья. Раньше, рассказывает женщина, ей приходилось снимать квартиру. Платила 8 тысяч плюс коммунальные услуги ежемесячно. Сейчас эти средства она потратит на покупку необходимой мебели.Дом был построен в рамках федеральной целевой программы «Жилище». На его возведение было потрачено более 40 миллионов рублей. А началось все в 2013 году. Тогда возможность заложить камень в строительство первого дома для калмыцких ученых было предоставлено члену президиума Российской академии наук Геннадию Матишову, который посетил степную республику с рабочим визитом. Стоит отметить, что ремонт внутренней отделки пока только трех квартир обошелся в 400 тысяч рублей. Эти средства были выделены из внебюджетных источников учреждения, отметила директор калмыцкого научного центра Виктория Куканова.Председатель правительства Игорь Зотов отметил, что эта большая помощь молодым специалистам в начале их трудового пути.Если решишь квартирный вопрос, а в нашей стране он считается главным, значит ты – счастливчик, говорят новоселы.



Смотреть полный выпуск новостей



