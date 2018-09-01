Сегодня откроется ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района

Владимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» обратил особое внимание на необходимость создания и реконструкции культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений и развития муниципальных библиотек. И в рамках государственной политики в эти дни сразу в 3 поселках республики открываются новые дома культуры.



Сегодня распахнёт свои двери и совершенно новый современный ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района. В рамках федеральной программы на его строительство из федеральной казны было выделено более 20 млн рублей и почти 7 млн – из республиканской. А завтра 5 сентября после реконструкции начнёт работу Дом культуры в Большом Царыне. Он модернизирован и претерпел значительные изменения. Владимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» обратил особое внимание на необходимость создания и реконструкции культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений и развития муниципальных библиотек. И в рамках государственной политики в эти дни сразу в 3 поселках республики открываются новые дома культуры.Сегодня распахнёт свои двери и совершенно новый современный ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района. В рамках федеральной программы на его строительство из федеральной казны было выделено более 20 млн рублей и почти 7 млн – из республиканской. А завтра 5 сентября после реконструкции начнёт работу Дом культуры в Большом Царыне. Он модернизирован и претерпел значительные изменения.



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