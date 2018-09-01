ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:13

Сегодня откроется ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района


Сегодня откроется ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского районаВладимир Путин в указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года» обратил особое внимание на необходимость создания и реконструкции культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений и развития муниципальных библиотек. И в рамках государственной политики в эти дни сразу в 3 поселках республики открываются новые дома культуры.

Сегодня распахнёт свои двери и совершенно новый современный ДК в посёлке Ергенинский Кетченеровского района. В рамках федеральной программы на его строительство из федеральной казны было выделено более 20 млн рублей и почти 7 млн – из республиканской. А завтра 5 сентября после реконструкции начнёт работу Дом культуры в Большом Царыне. Он модернизирован и претерпел значительные изменения.



Другие новости по теме:

  • В поселке Кумской Черноземельского района состоялось открытие нового Дома культуры
  • В Калмыкии шесть домов культуры откроются после реконструкции
  • Продолжается масштабная реконструкция Дома культуры в Малых Дербетах
  • До конца года в Калмыкии будет отремонтировано 12 сельских домов культуры
  • Продолжается работа по реконструкции сельских домов культуры
  • В Калмыкии продолжается работа по реконструкции и строительству сельских домов культуры
  • В рамках ФЦП «Жилище» новые дома получат 75 семей
  • Для домов культуры Калмыкии выделят 13 млн рублей
  • В регионе продолжается реализации федеральной программы «Устойчивое развитие сельских территорий»
  • В Калмыкии капитально отремонтируют три Дома культуры

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34