ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:12

В Бергине завершили реконструкцию Дома культуры


В Бергине завершили реконструкцию Дома культурыСегодняшнего дня жители маленького посёлка Бергин ждали давно. Весь год они наблюдали за ходом работ в сельском клубе. И вот в эти минуты в сельском доме посёлка царит необычное оживление. Туда для участия в торжественном открытии ДК после капитальной реконструкции приехал Глава Калмыкии. В ходе своей сегодняшней рабочей поездки Алексей Орлов в очередной раз побывает на сельхозпредприятиях и социальных объектах Юстинского района и ознакомится с ситуацией на них.

Сегодня же Орлов примет участие в торжественной церемонии приема в ряды юнармейцев новых участников движения.



Другие новости по теме:

  • В поселке Кумской Черноземельского района состоялось открытие нового Дома культуры
  • Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Черноземельский район
  • Глава Калмыкии оценил качество реконструкции социальных объектов
  • Глава региона с рабочей поездкой в Черноземельском районе
  • Продолжается работа по реконструкции сельских домов культуры
  • Алексей Орлов примет участие в торжественной церемонии передачи капсулы
  • Алексей Орлов примет участие в заседании рабочей группы Президиума ГосСовета России
  • В дома жителей поселка Мирный Октябрьского района пришла живительная влага
  • В Лагани открывается филиал Калмыцкого гемодиализного отделения нефрологического центра
  • В больнице Яшалтинского района открывается нефрологический центр

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34