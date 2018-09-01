В Бергине завершили реконструкцию Дома культуры

Сегодняшнего дня жители маленького посёлка Бергин ждали давно. Весь год они наблюдали за ходом работ в сельском клубе. И вот в эти минуты в сельском доме посёлка царит необычное оживление. Туда для участия в торжественном открытии ДК после капитальной реконструкции приехал Глава Калмыкии. В ходе своей сегодняшней рабочей поездки Алексей Орлов в очередной раз побывает на сельхозпредприятиях и социальных объектах Юстинского района и ознакомится с ситуацией на них.



Сегодня же Орлов примет участие в торжественной церемонии приема в ряды юнармейцев новых участников движения. Сегодняшнего дня жители маленького посёлка Бергин ждали давно. Весь год они наблюдали за ходом работ в сельском клубе. И вот в эти минуты в сельском доме посёлка царит необычное оживление. Туда для участия в торжественном открытии ДК после капитальной реконструкции приехал Глава Калмыкии. В ходе своей сегодняшней рабочей поездки Алексей Орлов в очередной раз побывает на сельхозпредприятиях и социальных объектах Юстинского района и ознакомится с ситуацией на них.Сегодня же Орлов примет участие в торжественной церемонии приема в ряды юнармейцев новых участников движения.



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