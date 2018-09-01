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Вчера, 21:34

В поселке Большой Царын Октябрьского района завершается реконструкция Дома культуры


В поселке Большой Царын Октябрьского района завершается реконструкция Дома культурыВ поселке Большой Царын Октябрьского района завершается реконструкция Дома культуры. Она идёт в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий до 2020 года». Общая сумма контракта превышает 11миллионов рублей.

Полевые работы под Хулхутой поисковики ведут не первый год. В этот раз они обосновались на границе Яшкульского и Черноземельского районов. Где в сентябре 42 –го развернулись ожесточенные бои. Прорвать оборону в Астраханском направлении – врагу не удалось. Солдаты и офицеры 107 гвардейского стрелкового полка и 152 стрелковой отдельной дивизии совершали чудеса героизма. Калмыкия хранит память тех, кто остался здесь навечно. Благодаря поисковикам пополняется список героев, которые долгие годы считались безымянными. Только за время весеннего этапа «Вахты памяти», по словам руководителя отряда Игоря Кравчука, вместе с астраханцами произведено захоронение на Мемориале в Хулхуте более 70 останков красноармейцев. И вот наступил очередной, осенний этап, в поисковой деятельности. И первая находка - боеприпасы времен прошедшей войны - о которой тут же сообщили в службу безопасности.

А накануне осеннего этапа «Вахты памяти» поисковики прошли по местам продвижения 107 гвардейского стрелкового полка навстречу фашистским полчищам в августе 42- го. В акции приняли участие и юные десантники. Привлекли ребят, чтобы о военном прошлом они знали не только по рассказам и книгам.

Останки советских солдат у урочища Шолда обнаружил ветеран отряда Александр Наказной.

В прошлом году здесь тоже были произведены раскопки, в результате которых обнаружены останки 12 солдат из 771 артполка. Поисковикам удалось установить их имена, произвести захоронение и встретиться с их родными.

Этот сезон калмыцкие поисковики проведут вместе с коллегами из Архангельска. В составе 34 стрелковой гвардейской дивизии, храбро сражавшейся на калмыцкой земле, было немало уроженцев из приморского края.



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