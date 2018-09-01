День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается сегодня, - это напоминание о событиях в Беслане 1 и 2 сентября 2004 года. Когда 1128 школьников, учителей и родителей стали заложниками шайки террористов. А 3 сентября навсегда стал в истории современной России трагической датой. В этот день жертвами бандитов стали 333 человека, 186 из них – дети.



Во многих городах России в этот день прошли акции в памятные акции. Жители калмыцкой столицы сегодня почтили память погибших при террористических актах минутой молчания, а юные элистинцы представили свои тематические рисунки.



В своём обращении к жителям Глава Калмыкии Алексей Орлов ещё раз подчеркнул, что «терроризм в настоящее время является одной из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. И сегодня наша общая задача – укрепление гражданского единства, духовно-нравственных ориентиров многонационального народа России». День солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается сегодня, - это напоминание о событиях в Беслане 1 и 2 сентября 2004 года. Когда 1128 школьников, учителей и родителей стали заложниками шайки террористов. А 3 сентября навсегда стал в истории современной России трагической датой. В этот день жертвами бандитов стали 333 человека, 186 из них – дети.Во многих городах России в этот день прошли акции в памятные акции. Жители калмыцкой столицы сегодня почтили память погибших при террористических актах минутой молчания, а юные элистинцы представили свои тематические рисунки.В своём обращении к жителям Глава Калмыкии Алексей Орлов ещё раз подчеркнул, что «терроризм в настоящее время является одной из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. И сегодня наша общая задача – укрепление гражданского единства, духовно-нравственных ориентиров многонационального народа России».



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