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Сегодня, 12:46

Ики-Бурульский групповой водопровод готов к выводу на проектную мощность


Ики-Бурульский групповой водопровод готов к выводу на проектную мощностьИки-Бурульский групповой водопровод готов к выводу на проектную мощность. Вода из Северо-Левокумского месторождения уже доставлена до резервуаров чистой воды в Элисте. 1сентября состоялся ввод его в эксплуатацию. В торжественной церемонии запуска принял участие и Глава Калмыкии.

Событие долгожданное и важное. Резервуары с Левокумской водой в Элисте запущены в эксплуатацию. На церемонии присутствовал глава региона. Именно 1 сентября Алексей Орлов определил как стартовый день, когда заработает новая артерия, обеспечивающая водой из Левокумского месторождения жителей степной столицы. Однако живительная влага не сразу начнет поступать в дома и квартиры горожан. Глава требует от исполнителей назвать точную дату завершения технических процедур.

Живительная влага из Левокумского месторождение подземных вод стала доступна благодаря завершению строительства Ики-Бурульского группового водопровода. Пожалуй, это был самый масштабный проект, призванный обеспечивать водой два региона Юга России: Калмыкию и Ставропольский край. Руководство республики также держало под контролем важную стройку. Для эксплуатации водовода протяженностью почти 200 км были возведены 4 насосные станции, 3 мощных электроэнергетических подстанций. В 2014 году по завершению новостройки стал вопрос о передаче объекта в собственность Калмыкии. Его решение заняло почти три года.

Ики-Бурульский групповой водопровод теперь в введении соответствующего эксплуатационного Управления. Директор Бадма Долдаев рассказал о некоторых организационных вопросах, требующих сегодня решения.

Между тем, левокумская вода пришла в некоторые сельские поселения раньше, чем в столицу.

И вот что говорят специалисты о производительной мощности Ики- Бурульского группового водопровода. Он вырабатывает в сутки до 45тыс. кубометров влаги. 30 тыс. из них для населенных пунктов Калмыкии. В Элисте среднесуточный объем потребления воды будет составлять 24 тыс. кубометров. Глава региона Алексей Орлов подчеркивает, что дополнительные объемы не должны повлиять на тарифы.

Итак, в социально- важном и самом масштабном проекте по обеспечению степного региона водой из Северо- Левокумского месторождения поставлена точка.



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