Требуется помощь депутата

Личные проблемы привели сегодня семерых граждан на приём к депутату государственной думы Батору Адучиеву. Это жители Элисты и Целинного района. Но есть и коллективное обращение элистинцев, проживающих по улицам Хошеутовская, Янтарная, Йорял. Они просят содействия депутата в строительстве центральной канализации. Личные проблемы привели сегодня семерых граждан на приём к депутату государственной думы Батору Адучиеву. Это жители Элисты и Целинного района. Но есть и коллективное обращение элистинцев, проживающих по улицам Хошеутовская, Янтарная, Йорял. Они просят содействия депутата в строительстве центральной канализации.



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