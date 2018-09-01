Хорошая традиция - дарить ранцы первоклассникам

В День знаний дарить ранцы первоклассникам - многолетняя традиция Каспийского трубопроводного консорциума. Новые портфели с канцелярскими принадлежностями компания подарила тем, кто в этом году впервые переступил порог Элистинской школы номер три. А их 147.



Также представители КТК вручили ранцы каждому первокласснику Черноземельского и Ики-Бурульского районов.



Благотворительная программа направлена на поддержку школьников, проживающих в населенных пунктах, где проходит трасса магистрального нефтепровода. За 8 лет подарки от консорциума получили 18 тысяч первоклассников Калмыкии. В День знаний дарить ранцы первоклассникам - многолетняя традиция Каспийского трубопроводного консорциума. Новые портфели с канцелярскими принадлежностями компания подарила тем, кто в этом году впервые переступил порог Элистинской школы номер три. А их 147.Также представители КТК вручили ранцы каждому первокласснику Черноземельского и Ики-Бурульского районов.Благотворительная программа направлена на поддержку школьников, проживающих в населенных пунктах, где проходит трасса магистрального нефтепровода. За 8 лет подарки от консорциума получили 18 тысяч первоклассников Калмыкии.



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