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Сегодня, 12:43

Хорошая традиция - дарить ранцы первоклассникам


Хорошая традиция - дарить ранцы первоклассникамВ День знаний дарить ранцы первоклассникам - многолетняя традиция Каспийского трубопроводного консорциума. Новые портфели с канцелярскими принадлежностями компания подарила тем, кто в этом году впервые переступил порог Элистинской школы номер три. А их 147.

Также представители КТК вручили ранцы каждому первокласснику Черноземельского и Ики-Бурульского районов.

Благотворительная программа направлена на поддержку школьников, проживающих в населенных пунктах, где проходит трасса магистрального нефтепровода. За 8 лет подарки от консорциума получили 18 тысяч первоклассников Калмыкии.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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