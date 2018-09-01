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Сегодня, 12:37

Сегодня школьники Калмыкии сели за парты


Сегодня школьники Калмыкии сели за партыСегодня школьники Калмыкии, как и всей России, сели за парты. А 1 сентября Глава Калмыкии Алексей Орлов принял участие в торжественной линейке в Кетченеровской гимназии имени Косиева.

Полсотни учеников Кетченеровский многопрофильной гимназии имени Косиева в этот день услышали первый в своей жизни школьный звонок. Всего за парты здесь сели около 500 человек. Эта торжественная линейка запомнится им тем, что с днем знаний их поздравил глава республики. Чуть позже в интервью Алексей Орлов скажет напутственные слова всем школьникам Калмыкии.

В следующем году Кетченеровскую гимназию ожидает капитальный ремонт. А к этому учебному сезону здесь привели в порядок пищеблок и спортивный зал. Ремонтные работы были произведены и в других образовательных организациях района. В Ергенинской школе также обновили пищеблок, подвели к школе водопровод, обустроили санузлы. А в детском оздоровительном лагере Родничок на выделенные из республиканского и районного бюджета средства в корпусах заменили окна и двери. Кстати, в эти дни здесь завершается дополнительная четвертая смена, посвященная сохранению калмыцкого языка.

Еще одно важное событие для жителей поселка Ергенинский состоится 4 сентября. В этот день здесь откроется новый дом культуры. Он был возведен на месте прежнего, который, несколько лет назад сгорел.

Говорили на Кетченеровской земле и о перспективах экономического роста. Речь шла о необходимости развития мясоперерабатывающей отрасли. Еще одной стратегически важной задачей глава региона обозначил качественное водообеспечение населения муниципалитета.

Кетченеровские дороги, вернее их качество, стало еще одним объектом пристального внимания Алексея Орлова. Он отметил, что работу в этом направлении также необходимо продолжить. Впрочем, по мнению главы республики, новое руководство РМОР с поставленными задачами
справится.



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