В России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом

Сегодня в годовщину террористического акта в Беслане, в стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата, когда мы вспоминаем о мужестве и героизме сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, спасая жизни мирных граждан, специальная акция прошла на улицах города. Организаторы раздавали информационные буклеты и рассказывали жителям Элисты о необходимости правил личной безопасности.



В своём обращении к жителям Глава Калмыкии Орлов ещё раз подчеркнул, что «терроризм в настоящее время является одной из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. По масштабам своей жестокости и бесчеловечности он превратился в глобальную проблему. И сегодня наша общая задача – укрепление гражданского единства, духовно-нравственных ориентиров многонационального народа России». Сегодня в годовщину террористического акта в Беслане, в стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата, когда мы вспоминаем о мужестве и героизме сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, спасая жизни мирных граждан, специальная акция прошла на улицах города. Организаторы раздавали информационные буклеты и рассказывали жителям Элисты о необходимости правил личной безопасности.В своём обращении к жителям Глава Калмыкии Орлов ещё раз подчеркнул, что «терроризм в настоящее время является одной из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. По масштабам своей жестокости и бесчеловечности он превратился в глобальную проблему. И сегодня наша общая задача – укрепление гражданского единства, духовно-нравственных ориентиров многонационального народа России».



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