ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:37

В России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом


В России отмечают День солидарности в борьбе с терроризмомСегодня в годовщину террористического акта в Беслане, в стране отмечают День солидарности в борьбе с терроризмом. Дата, когда мы вспоминаем о мужестве и героизме сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга, спасая жизни мирных граждан, специальная акция прошла на улицах города. Организаторы раздавали информационные буклеты и рассказывали жителям Элисты о необходимости правил личной безопасности.

В своём обращении к жителям Глава Калмыкии Орлов ещё раз подчеркнул, что «терроризм в настоящее время является одной из самых опасных и масштабных угроз человеческой жизни. По масштабам своей жестокости и бесчеловечности он превратился в глобальную проблему. И сегодня наша общая задача – укрепление гражданского единства, духовно-нравственных ориентиров многонационального народа России».



Другие новости по теме:

  • В Элисте отметили День солидарности в борьбе с терроризмом
  • Глава Калмыкии обратился к жителям республики
  • В школах республики прошли уроки, посвященные дню солидарности в борьбе с терроризмом
  • В Элистинском лицее прошел классный час в память о детях Беслана
  • В школах Калмыкии пройдет акция «Память на все времена»
  • В Элисте вспомнили жертв бесланской трагедии
  • Алексей Орлов провел заседание республиканской антитеррористической комиссии
  • Вести - Калмыкия 03.09.2015: 07.10
  • Заседание антитеррористической комиссии
  • Сегодня в России отмечают День Государственного флага

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Сентябрь 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34