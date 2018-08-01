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Сегодня, 12:55

В поселке Малые Дербеты состоялось открытие футбольного поля


В поселке Малые Дербеты состоялось открытие футбольного поляВ районах республики продолжается строительство и реконструкция новых соцобъектов в рамках соглашения между Калмыкией и Лукойлом. Так, в поселке Малые Дербеты состоялось открытие футбольного поля. Курировала возведение площадки депутат Госдумы Марина Мукабенова. Она тоже поздравила с праздником местных жителей.

Эта их первая встреча на новом футбольном поле. Пришли, чтобы вместе порадоваться: сбылась мечта не одного поколения жителей Малых Дербет.

В этом нет сомнения и у депутата Госдумы Марины Мукабеновой. По ее словам, совершенствуя мастерство, юные футболисты будут добиваться новых побед. Благодаря тренировкам на поле – воспитанники Малодербетовской детско-юношеской школы завоевали первое место в зональных соревнованиях «Кожаный мяч». На республиканском этапе стали вторыми, уступив победу фаворитам турнира – элистинцам.

Футбол в районе популярен во все времена. И в этом виде спорта существует преемственность: ветераны ведут за собой молодежь. Примечательно, что районная сборная в числе лучших команд республики. Не за горами, рассказывают, новые соревнования. Турнир на кубок главы Калмыкии - один из самых престижных. Первые игры со своими соперниками - малодербетовцы проведут на своем новом поле. А это уже явное преимущество.

Но кроме футбольного поля, в рамках социального партнерства компания «Лукойл» выделила средства на инфраструктуру стадиона. Помимо скамейки для запасных игроков, появились ямы для прыжков в длину, 400-метровая беговая дорожка, произведен частичный ремонт внутренних помещений для спортсменов. Настоящим украшением стали силовые тренажеры, на которых с удовольствием занимаются и стар, и млад.

По словам Марины Мукабеновой, важно то, что нефтяная компания реализует соцпроекты не только на территории тех районов, где осуществляет свое производство. Заинтересованность в расширении географии сотрудничества была высказана главой республики во время встречи с руководителем Лукойл. Соглашения действуют не только с Лаганским и Черноземельским РМО. В этом списке – ряд других районов, в том числе – Малодербетовский.



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