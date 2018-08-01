Сегодня профессиональный праздник отмечают ветеринары. Свои поздравления сотрудникам региональной отрасли направил Алексей Орлов. Выбрав одну из самых гуманных профессий, вы вносите весомый вклад в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия.





В Калмыкии, где животноводство является приоритетным направлением, от вашей каждодневной и добросовестной работы зависят здоровье жителей, безопасность продуктов животного происхождения, успехи и достижения в АПК, отметил Глава региона. Сегодня профессиональный праздник отмечают ветеринары. Свои поздравления сотрудникам региональной отрасли направил Алексей Орлов. Выбрав одну из самых гуманных профессий, вы вносите весомый вклад в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия.В Калмыкии, где животноводство является приоритетным направлением, от вашей каждодневной и добросовестной работы зависят здоровье жителей, безопасность продуктов животного происхождения, успехи и достижения в АПК, отметил Глава региона.



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