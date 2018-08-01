ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:55

Сегодня профессиональный праздник отмечают ветеринары


Сегодня профессиональный праздник отмечают ветеринарыСегодня профессиональный праздник отмечают ветеринары. Свои поздравления сотрудникам региональной отрасли направил Алексей Орлов. Выбрав одну из самых гуманных профессий, вы вносите весомый вклад в обеспечение ветеринарного и эпизоотического благополучия.


В Калмыкии, где животноводство является приоритетным направлением, от вашей каждодневной и добросовестной работы зависят здоровье жителей, безопасность продуктов животного происхождения, успехи и достижения в АПК, отметил Глава региона.



Другие новости по теме:

  • Сотрудники Радио сегодня отмечают профессиональный праздник
  • Ветераны МВД отмечают профессиональный праздник
  • Работники торговли отмечают свой профессиональный праздник
  • Сегодня свой профессиональный праздник отмечают работники культуры
  • Сотрудники ФСБ отмечают профессиональный праздник
  • Профессиональный праздник отмечают сотрудники прокуратуры
  • Юристы Калмыкии отмечают свой профессиональный праздник
  • Сотрудники ГИБДД отмечают профессиональный праздник
  • Сотрудники Госавтоинспекции сегодня отмечают профессиональный праздник
  • Сегодня журналисты Калмыкии отмечают свой профессиональный праздник

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34