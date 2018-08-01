Круглосуточный нейрохирургический пост откроется в ресбольнице

Круглосуточный нейрохирургический пост откроется завтра в ресбольнице. Как отметил заведующий травмацентром первого уровня Дорджи Куськеев, такая необходимость возникла в связи с увеличением ДТП.



Открытие поста стало возможным благодаря введению дополнительных штатных единиц и позволит более оперативно оказывать необходимую помощь. Прием пациентов с черепно-мозговыми травмами, переломами позвоночника, геморрагическими инсультами и другими заболеваниями будут осуществлять нейрохирурги.



Так, только за последнюю неделю поступило 4 человека с подобными травмами. Все успешно прооперированы. Круглосуточный нейрохирургический пост откроется завтра в ресбольнице. Как отметил заведующий травмацентром первого уровня Дорджи Куськеев, такая необходимость возникла в связи с увеличением ДТП.Открытие поста стало возможным благодаря введению дополнительных штатных единиц и позволит более оперативно оказывать необходимую помощь. Прием пациентов с черепно-мозговыми травмами, переломами позвоночника, геморрагическими инсультами и другими заболеваниями будут осуществлять нейрохирурги.Так, только за последнюю неделю поступило 4 человека с подобными травмами. Все успешно прооперированы.



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