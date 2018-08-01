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Сегодня, 12:55

Завтра День знаний


Завтра День знанийЗавтра День знаний. Готовность образовательных учреждений, новшества этого года и обеспеченность учебниками обсудили в эфире программы «Здесь и сейчас» с заместителем министра образования и науки региона Татьяной Питкиевой.

По ее словам, на сегодня все школы признаны готовыми к приему детей. Среди основных требований – соблюдение санитарно-гигиенических условий. Из регионального бюджета было выделено более 14 миллионов рублей, чтобы привести в порядок пищеблоки. Что касается нововведений – в этом году в расписание возвращается астрономии.

И еще. К этому дню закуплено более 110 тысяч учебников на сумму более 45 миллионов рублей.



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    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


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