Завтра День знаний. Готовность образовательных учреждений, новшества этого года и обеспеченность учебниками обсудили в эфире программы «Здесь и сейчас» с заместителем министра образования и науки региона Татьяной Питкиевой.



По ее словам, на сегодня все школы признаны готовыми к приему детей. Среди основных требований – соблюдение санитарно-гигиенических условий. Из регионального бюджета было выделено более 14 миллионов рублей, чтобы привести в порядок пищеблоки. Что касается нововведений – в этом году в расписание возвращается астрономии.



И еще. К этому дню закуплено более 110 тысяч учебников на сумму более 45 миллионов рублей. Завтра День знаний. Готовность образовательных учреждений, новшества этого года и обеспеченность учебниками обсудили в эфире программы «Здесь и сейчас» с заместителем министра образования и науки региона Татьяной Питкиевой.По ее словам, на сегодня все школы признаны готовыми к приему детей. Среди основных требований – соблюдение санитарно-гигиенических условий. Из регионального бюджета было выделено более 14 миллионов рублей, чтобы привести в порядок пищеблоки. Что касается нововведений – в этом году в расписание возвращается астрономии.И еще. К этому дню закуплено более 110 тысяч учебников на сумму более 45 миллионов рублей.



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