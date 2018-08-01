ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:55

В Калмыкии с рабочей поездкой находится правозащитник Александр Брод


В Калмыкии с рабочей поездкой находится правозащитник Александр БродВ Калмыкии с рабочей поездкой находится член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Он уже побывал в Ики-Бурульском районе с целью ознакомиться с ходом подготовки к выборам. И убедился в том, что здесь полным ходом идут работы по оборудованию помещений для голосования. А участковые комиссии, имея в своем распоряжении необходимое техническое оснащение, уже приступили к работе.

Правозащитника интересуют вопросы, касающиеся информированности граждан, предоставления услуг для мобильных избирателей, работы горячего телефона. Также акцентирует внимание на мероприятиях, которые позволят в полной мере реализовать избирательное право инвалидам.

В этот же день состоялась встреча с министром внутренних дел Андреем Мишагиным, с которым обсудили задачи, стоящие перед правоохранительным ведомством непосредственно в единый день голосования. Что же касается предвыборной кампании, все свои действия ведомство координирует с соответствующими органами и службами и в рамках действующего законодательства.



Другие новости по теме:

  • В Калмыкии полным ходом идет подготовка к выборам
  • Александр Брод встретился с журналистами Калмыкии
  • Глава региона находится с рабочей поездкой в Черноземельском районе
  • Алексей Орлов находится с рабочей поездкой в Приютненском районе
  • Явка избирателей в Калмыкии составила 62 процента
  • Глава Калмыкии с рабочей поездкой в Сарпинском районе
  • Подготовка к выборам идет в штатном режиме
  • Вопросы расширения инвестиций в республику обсудили сегодня в кабинете главы
  • Дмитрий Медведев прибыл с рабочей поездкой в Адыгею
  • "Гражданский контроль" мониторит избирательную кампанию в Калмыкии

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34