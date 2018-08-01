В Калмыкии с рабочей поездкой находится правозащитник Александр Брод

В Калмыкии с рабочей поездкой находится член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Он уже побывал в Ики-Бурульском районе с целью ознакомиться с ходом подготовки к выборам. И убедился в том, что здесь полным ходом идут работы по оборудованию помещений для голосования. А участковые комиссии, имея в своем распоряжении необходимое техническое оснащение, уже приступили к работе.



Правозащитника интересуют вопросы, касающиеся информированности граждан, предоставления услуг для мобильных избирателей, работы горячего телефона. Также акцентирует внимание на мероприятиях, которые позволят в полной мере реализовать избирательное право инвалидам.



В этот же день состоялась встреча с министром внутренних дел Андреем Мишагиным, с которым обсудили задачи, стоящие перед правоохранительным ведомством непосредственно в единый день голосования. Что же касается предвыборной кампании, все свои действия ведомство координирует с соответствующими органами и службами и в рамках действующего законодательства. В Калмыкии с рабочей поездкой находится член Президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, руководитель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Он уже побывал в Ики-Бурульском районе с целью ознакомиться с ходом подготовки к выборам. И убедился в том, что здесь полным ходом идут работы по оборудованию помещений для голосования. А участковые комиссии, имея в своем распоряжении необходимое техническое оснащение, уже приступили к работе.Правозащитника интересуют вопросы, касающиеся информированности граждан, предоставления услуг для мобильных избирателей, работы горячего телефона. Также акцентирует внимание на мероприятиях, которые позволят в полной мере реализовать избирательное право инвалидам.В этот же день состоялась встреча с министром внутренних дел Андреем Мишагиным, с которым обсудили задачи, стоящие перед правоохранительным ведомством непосредственно в единый день голосования. Что же касается предвыборной кампании, все свои действия ведомство координирует с соответствующими органами и службами и в рамках действующего законодательства.



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