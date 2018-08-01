В Городовиковском районе открыли межпоселковую дорогу Бембешево-Передовой

В Городовиковском районе вчера 30 августа открыли межпоселковую дорогу Бембешево-Передовой. Она соединит поселки Передовой и Бага-Бурул с райцентром и дорогами общего пользования. В торжествах принял участие глава Калмыкии. В ходе рабочей поездки в район Алексей Орлов посетил ряд социальных объектов, находящихся на стадии ремонта.



И снова в Передовом праздник. Если в 2015 сельчане радовались тому, что в их дома пришел газ, то в этот раз они отмечают открытие новой асфальтовой дороги. Символическую красную ленту торжественно перерезал глава республики Алексей Орлов. Для двухсот жителей населенного пункта дорога с твердым покрытием была просто необходима. Без нее в осенне-зимний период, особенно когда шли дожди, люди оказывались буквально оторванными от цивилизации. В поселке нет своей школы. А потому учащиеся, которых каждое утро в образовательное учреждение соседнего села доставляли автобусами, как правило, в эти дни оставались дома. Открытие этого объекта еще одно доказательство успешного развития района.



В рамках рабочей поездки в Городовиковский район Алексей Орлов также проинспектировал ход строительства ряда важных социальных объектов. Так в этом году в райцентре началось возведение дополнительного учебного здания к казачьему кадетскому корпусу. Расширение позволит вдвое увеличить количество учащихся. Сейчас на месте практически закончены все необходимые земельные работы.



Строительно-монтажные работы в эти дни ведутся и в Городовиковском доме детского творчества. Само здание было передано в оперативное управление учреждению в прошлом году. Тогда же здесь по программе доступная среда начались работы по благоустройству, чтобы создать комфортные условия для всех воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.



Также глава региона обсудил с руководством района ряд вопросов социально-экономического развития. Больше всего интересовали проблемы водоснабжения, кадрового обеспЕчения медицинских и образовательных учреждений.



В ходе визита Алексей Орлов посетил новый Городовиковский храм цесаревича Алексия. Там сейчас завершаются работы по благоустройству к торжественному открытию церкви, которое состоится в октябре этого года.

В скором времени новый вид обретет в Городовиковске и парк с прилегающей к нему площадью имени Кирова. Работы осуществляются по программе «Формирование комфортной городской среды». В Городовиковском районе вчера 30 августа открыли межпоселковую дорогу Бембешево-Передовой. Она соединит поселки Передовой и Бага-Бурул с райцентром и дорогами общего пользования. В торжествах принял участие глава Калмыкии. В ходе рабочей поездки в район Алексей Орлов посетил ряд социальных объектов, находящихся на стадии ремонта.И снова в Передовом праздник. Если в 2015 сельчане радовались тому, что в их дома пришел газ, то в этот раз они отмечают открытие новой асфальтовой дороги. Символическую красную ленту торжественно перерезал глава республики Алексей Орлов. Для двухсот жителей населенного пункта дорога с твердым покрытием была просто необходима. Без нее в осенне-зимний период, особенно когда шли дожди, люди оказывались буквально оторванными от цивилизации. В поселке нет своей школы. А потому учащиеся, которых каждое утро в образовательное учреждение соседнего села доставляли автобусами, как правило, в эти дни оставались дома. Открытие этого объекта еще одно доказательство успешного развития района.В рамках рабочей поездки в Городовиковский район Алексей Орлов также проинспектировал ход строительства ряда важных социальных объектов. Так в этом году в райцентре началось возведение дополнительного учебного здания к казачьему кадетскому корпусу. Расширение позволит вдвое увеличить количество учащихся. Сейчас на месте практически закончены все необходимые земельные работы.Строительно-монтажные работы в эти дни ведутся и в Городовиковском доме детского творчества. Само здание было передано в оперативное управление учреждению в прошлом году. Тогда же здесь по программе доступная среда начались работы по благоустройству, чтобы создать комфортные условия для всех воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.Также глава региона обсудил с руководством района ряд вопросов социально-экономического развития. Больше всего интересовали проблемы водоснабжения, кадрового обеспЕчения медицинских и образовательных учреждений.В ходе визита Алексей Орлов посетил новый Городовиковский храм цесаревича Алексия. Там сейчас завершаются работы по благоустройству к торжественному открытию церкви, которое состоится в октябре этого года.В скором времени новый вид обретет в Городовиковске и парк с прилегающей к нему площадью имени Кирова. Работы осуществляются по программе «Формирование комфортной городской среды».



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