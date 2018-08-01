ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:47

В Городовиковском районе открыли межпоселковую дорогу Бембешево-Передовой


В Городовиковском районе открыли межпоселковую дорогу Бембешево-ПередовойВ Городовиковском районе вчера 30 августа открыли межпоселковую дорогу Бембешево-Передовой. Она соединит поселки Передовой и Бага-Бурул с райцентром и дорогами общего пользования. В торжествах принял участие глава Калмыкии. В ходе рабочей поездки в район Алексей Орлов посетил ряд социальных объектов, находящихся на стадии ремонта.

И снова в Передовом праздник. Если в 2015 сельчане радовались тому, что в их дома пришел газ, то в этот раз они отмечают открытие новой асфальтовой дороги. Символическую красную ленту торжественно перерезал глава республики Алексей Орлов. Для двухсот жителей населенного пункта дорога с твердым покрытием была просто необходима. Без нее в осенне-зимний период, особенно когда шли дожди, люди оказывались буквально оторванными от цивилизации. В поселке нет своей школы. А потому учащиеся, которых каждое утро в образовательное учреждение соседнего села доставляли автобусами, как правило, в эти дни оставались дома. Открытие этого объекта еще одно доказательство успешного развития района.

В рамках рабочей поездки в Городовиковский район Алексей Орлов также проинспектировал ход строительства ряда важных социальных объектов. Так в этом году в райцентре началось возведение дополнительного учебного здания к казачьему кадетскому корпусу. Расширение позволит вдвое увеличить количество учащихся. Сейчас на месте практически закончены все необходимые земельные работы.

Строительно-монтажные работы в эти дни ведутся и в Городовиковском доме детского творчества. Само здание было передано в оперативное управление учреждению в прошлом году. Тогда же здесь по программе доступная среда начались работы по благоустройству, чтобы создать комфортные условия для всех воспитанников, в том числе с ограниченными возможностями здоровья.

Также глава региона обсудил с руководством района ряд вопросов социально-экономического развития. Больше всего интересовали проблемы водоснабжения, кадрового обеспЕчения медицинских и образовательных учреждений.

В ходе визита Алексей Орлов посетил новый Городовиковский храм цесаревича Алексия. Там сейчас завершаются работы по благоустройству к торжественному открытию церкви, которое состоится в октябре этого года.
В скором времени новый вид обретет в Городовиковске и парк с прилегающей к нему площадью имени Кирова. Работы осуществляются по программе «Формирование комфортной городской среды».



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов проинспектировал ход строительства газопровода в поселках Бага-Бурул и Передовой
  • Алексей Орлов посетил с рабочей поездкой Лаганский район
  • Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Черноземельский район
  • Глава республики побывал с рабочей поездкой в Юстинском районе
  • Игорь Зотов с рабочей поездкой побывал в Целинном районе
  • В следующем году решится проблема транспортного сообщения между Элистой и селом Приютное
  • Глава Калмыкии оценил качество реконструкции социальных объектов
  • Проблемы граждан успешно решаются
  • Глава региона посетил Ики-Бурульский район
  • Новое перерабатывающее предприятие в Малодербетовском районе

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34