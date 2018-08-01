Новые музыкальные инструменты получила Приютненская школа искусств. Напомню, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования ведется в рамках долгосрочных договоренностей к соглашению, которое в апреле 2014 года подписали в Элисте глава Калмыкии Алексей Орлов и президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Всего же помощь была оказана четырем школам.



Это танго для двух фортепиано воспитанницы школы искусств разучивали почти год. Настолько сложное это произведение, отмечает педагог девочек. Теперь же, когда в одном зале разместили сразу два современных инструмента, учиться детям станет намного проще. А в планах у руководства образовательного учреждения создать свой инструментальный ансамбль.



Благодаря помощи компании ЛУКОЙЛ в Приютненской школе искусств появились два новых пианино, баян, два аккордеона и гитара. По словам директора образовательной организации Светланы Харченко, приобретенные инструменты станут хорошим подспорьем в реализации программы начального профессионального образования в районе. Тем более что это единственное учебное заведение, где постигать азы прекрасного могут юные жители не только райцентра, но и близлежащих населенных пунктов.



Всего в рамках социального партнерства с Лукойлом было приобретено музыкальное оборудование для трех учреждений дополнительного образования детей в районах республики, а также колледжа искусств имени Петра Чонкушова на общую сумму свыше одного миллиона рублей.



С нового учебного года 80 воспитанников придут в школу искусств и будут осваивать нотную грамоту на новых музыкальных инструментах. Новые музыкальные инструменты получила Приютненская школа искусств. Напомню, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования ведется в рамках долгосрочных договоренностей к соглашению, которое в апреле 2014 года подписали в Элисте глава Калмыкии Алексей Орлов и президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Всего же помощь была оказана четырем школам.Это танго для двух фортепиано воспитанницы школы искусств разучивали почти год. Настолько сложное это произведение, отмечает педагог девочек. Теперь же, когда в одном зале разместили сразу два современных инструмента, учиться детям станет намного проще. А в планах у руководства образовательного учреждения создать свой инструментальный ансамбль.Благодаря помощи компании ЛУКОЙЛ в Приютненской школе искусств появились два новых пианино, баян, два аккордеона и гитара. По словам директора образовательной организации Светланы Харченко, приобретенные инструменты станут хорошим подспорьем в реализации программы начального профессионального образования в районе. Тем более что это единственное учебное заведение, где постигать азы прекрасного могут юные жители не только райцентра, но и близлежащих населенных пунктов.Всего в рамках социального партнерства с Лукойлом было приобретено музыкальное оборудование для трех учреждений дополнительного образования детей в районах республики, а также колледжа искусств имени Петра Чонкушова на общую сумму свыше одного миллиона рублей.С нового учебного года 80 воспитанников придут в школу искусств и будут осваивать нотную грамоту на новых музыкальных инструментах.



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