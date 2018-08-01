15 новых автобусов марки ПАЗ вышли на улицы Элисты. Они будут обслуживать пассажиров по маршрутным линиям расположенных в отдаленных районах столицы. Пополнился автопарк и в Городском зеленом хозяйстве. Торжественное вручение ключей от автотранспорта состоялось на Пагоде семи дней.



Теперь у горожан в «час пик» появилась возможность из отдаленных районов столицы добраться до места назначения гораздо быстрее. По два новых автобуса вышли по маршрутам 10а, 17, 15, 23, 26, 7 и 11. Пополнение автопарка состоялось в рамках реализации соглашения между компанией «ЛУКОЙЛ». О проблеме транспортного сообщения на окраинах Элисты, а также в пригородных поселках говорили и в ходе проекта «Глава онлайн».



Глава региона вручил ключи от 15 новых автобусов марки «ПАЗ» руководителю информационно-правового агентства, на баланс которого они и переданы. В рамках реализации программы «Доступная среда» 6 транспортных единиц оснащены специальными техническими средствами, предназначенные для маломобильных групп населения. Кроме граждан с ограниченными возможностями здоровья, автобусы такого типа будут пользоваться популярностью у родителей с маленькими детьми, а также у пожилых.



В ближайшее время решится вопрос и с транспортом в пригородных поселках Аршан, Лола и Максимовка. А пока элистинцы искренне радуются

пополнению автопарка.



Автопарк обновился и на предприятии «Городское зеленое хозяйство». Комбинированная дорожная машина в летний период будет заниматься промывкой дорог и поливом зеленых насаждений, а зимой очищать столичные магистрали от снега и наледи. Также ключи были вручены и от экскаватора-погрузчика. Стоимость двух единиц спецтранспорта – более 10 миллионов рублей.



На днях в городском коммунальном предприятии ожидается поступление и автовышки. Специализированная машина предназначена для работ на высоте и санитарной обрезки зеленых насаждений. 15 новых автобусов марки ПАЗ вышли на улицы Элисты. Они будут обслуживать пассажиров по маршрутным линиям расположенных в отдаленных районах столицы. Пополнился автопарк и в Городском зеленом хозяйстве. Торжественное вручение ключей от автотранспорта состоялось на Пагоде семи дней.Теперь у горожан в «час пик» появилась возможность из отдаленных районов столицы добраться до места назначения гораздо быстрее. По два новых автобуса вышли по маршрутам 10а, 17, 15, 23, 26, 7 и 11. Пополнение автопарка состоялось в рамках реализации соглашения между компанией «ЛУКОЙЛ». О проблеме транспортного сообщения на окраинах Элисты, а также в пригородных поселках говорили и в ходе проекта «Глава онлайн».Глава региона вручил ключи от 15 новых автобусов марки «ПАЗ» руководителю информационно-правового агентства, на баланс которого они и переданы. В рамках реализации программы «Доступная среда» 6 транспортных единиц оснащены специальными техническими средствами, предназначенные для маломобильных групп населения. Кроме граждан с ограниченными возможностями здоровья, автобусы такого типа будут пользоваться популярностью у родителей с маленькими детьми, а также у пожилых.В ближайшее время решится вопрос и с транспортом в пригородных поселках Аршан, Лола и Максимовка. А пока элистинцы искренне радуютсяпополнению автопарка.Автопарк обновился и на предприятии «Городское зеленое хозяйство». Комбинированная дорожная машина в летний период будет заниматься промывкой дорог и поливом зеленых насаждений, а зимой очищать столичные магистрали от снега и наледи. Также ключи были вручены и от экскаватора-погрузчика. Стоимость двух единиц спецтранспорта – более 10 миллионов рублей.На днях в городском коммунальном предприятии ожидается поступление и автовышки. Специализированная машина предназначена для работ на высоте и санитарной обрезки зеленых насаждений.



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