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Сегодня, 12:24

15 новых автобусов марки ПАЗ вышли на улицы Элисты


15 новых автобусов марки ПАЗ вышли на улицы Элисты15 новых автобусов марки ПАЗ вышли на улицы Элисты. Они будут обслуживать пассажиров по маршрутным линиям расположенных в отдаленных районах столицы. Пополнился автопарк и в Городском зеленом хозяйстве. Торжественное вручение ключей от автотранспорта состоялось на Пагоде семи дней.

Теперь у горожан в «час пик» появилась возможность из отдаленных районов столицы добраться до места назначения гораздо быстрее. По два новых автобуса вышли по маршрутам 10а, 17, 15, 23, 26, 7 и 11. Пополнение автопарка состоялось в рамках реализации соглашения между компанией «ЛУКОЙЛ». О проблеме транспортного сообщения на окраинах Элисты, а также в пригородных поселках говорили и в ходе проекта «Глава онлайн».

Глава региона вручил ключи от 15 новых автобусов марки «ПАЗ» руководителю информационно-правового агентства, на баланс которого они и переданы. В рамках реализации программы «Доступная среда» 6 транспортных единиц оснащены специальными техническими средствами, предназначенные для маломобильных групп населения. Кроме граждан с ограниченными возможностями здоровья, автобусы такого типа будут пользоваться популярностью у родителей с маленькими детьми, а также у пожилых.

В ближайшее время решится вопрос и с транспортом в пригородных поселках Аршан, Лола и Максимовка. А пока элистинцы искренне радуются
пополнению автопарка.

Автопарк обновился и на предприятии «Городское зеленое хозяйство». Комбинированная дорожная машина в летний период будет заниматься промывкой дорог и поливом зеленых насаждений, а зимой очищать столичные магистрали от снега и наледи. Также ключи были вручены и от экскаватора-погрузчика. Стоимость двух единиц спецтранспорта – более 10 миллионов рублей.

На днях в городском коммунальном предприятии ожидается поступление и автовышки. Специализированная машина предназначена для работ на высоте и санитарной обрезки зеленых насаждений.



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