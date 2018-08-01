«Здесь и сейчас»: изменения в системе образования

Изменения в системе образования региона в 2018 году и готовность школ к новому учебном году – главные темы сегодняшнего выпуска радиопроекта «Здесь и сейчас». Гость студии – заместитель руководителя профильного министерства Татьяна Питкиева.



Очередной выпуск программы сегодня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция - на канале Радио Калмыкии в Youtube. Телефон в студии 4-11-26. Изменения в системе образования региона в 2018 году и готовность школ к новому учебном году – главные темы сегодняшнего выпуска радиопроекта «Здесь и сейчас». Гость студии – заместитель руководителя профильного министерства Татьяна Питкиева.Очередной выпуск программы сегодня в 13 часов 14 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Видеотрансляция - на канале Радио Калмыкии в Youtube. Телефон в студии 4-11-26.



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