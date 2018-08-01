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Сегодня, 12:22

Сегодня во всех школах состоялся пробный день


Сегодня во всех школах состоялся пробный деньСегодня во всех школах состоялся пробный день. 1 сентября за парты сядут свыше 30 тысяч ребят, 4150 малышей Калмыкии только начнут свой путь в мир знаний. Продолжается и поставка учебников.

В эти дни особое внимание уделяется вопросам безопасности. Активизирована работа по проверке мест массового пребывания граждан. В преддверии дня знаний сотрудники полиции и инспекторы-кинологи обследуют места проведения торжеств, подвальные и чердачные помещения, здания и сооружения, расположенные на территории школ.



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