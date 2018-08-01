В следующем году решится проблема транспортного сообщения между Элистой и селом Приютное. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Главы Калмыкии в Приютненское РМО. Кроме того, будут отремонтированы образовательные учреждения.



В рамках рабочей встречи Алексей Орлов посетил ряд социальных объектов района. Первый пункт – школа в поселке Песчаный. Здесь завершился капитальный ремонт спортзала. Теперь занятия физкультурой будут проходить в комфортных условиях. На эти цели были выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов – более двух миллионов рублей.



Что касается ремонта в Приютненской многопрофильной гимназии, то там близится к завершению замена окон, решают проблему нехватки учебной мебели. Как отметил Алексей Орлов, этот вопрос должен быть закрыт в самое ближайшее время. Также по личной инициативе главы региона в детском саду «Теремок», в будущем году будет проведен ремонт. Средства предоставит республиканский бюджет. Речь идет о 15-ти миллионах рублей. Аналогичная сумма будет направлена и на долгожданную реконструкция школы села Воробьевка.



Что касается Воробьевского Дома культуры, то его капремонт вызвал некоторые вопросы. Сейчас ведутся работы в рамках третьего этапа.. Сумма – 5 миллионов рублей. За два года заменили кровлю, системы отопления, электроснабжения.



Для полного завершения капремонта из ресбюджета будут выделены дополнительные средства. Такое решение в ходе посещения объекта принял Алексей Орлов. Кроме того, глава региона сообщил, что сумма на строительство дорог села Приютное в будущем году будет увеличена вдвое. На встрече с руководителями организаций и предприятий района говорили также о проблемах газификации и водоснабжения.



В первую очередь, будут приведены в порядок магистрали по улицам Ленина и Городовикова. В этом году заметно преобразилась улица Канукова. На ремонт дороги, протяженностью более двух километров, потрачено 15 миллионов 400 тысяч. Продолжаются работы еще на двух участках. Также Алексей Орлов посетил производственную базу КФХ «Воробъев», где содержится калмыцкая порода КРС. Также здесь занимаются и растениеводством. А этот новый посевной комплекс уже в сентябре выведут на поле для сева озимой пшеницы. Глава Калмыкии озвучил, какие меры поддержки будут оказаны сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются непосредственно кормопроизводством.



Все вопросы и проблемы, которые волнуют сельчан, будут решены, но поэтапно. Для этого нужны и время, и деньги. А до конца этого года центральная часть села Приютное обретет новый облик. В рамках программы «Комфортная городская среда» активно ведутся строительные работы. В ходе рабочей поездки в район Алексей Орлов также побывал на мемориальном комплексе и почтить память погибших в годы войны. В следующем году решится проблема транспортного сообщения между Элистой и селом Приютное. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Главы Калмыкии в Приютненское РМО. Кроме того, будут отремонтированы образовательные учреждения.В рамках рабочей встречи Алексей Орлов посетил ряд социальных объектов района. Первый пункт – школа в поселке Песчаный. Здесь завершился капитальный ремонт спортзала. Теперь занятия физкультурой будут проходить в комфортных условиях. На эти цели были выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов – более двух миллионов рублей.Что касается ремонта в Приютненской многопрофильной гимназии, то там близится к завершению замена окон, решают проблему нехватки учебной мебели. Как отметил Алексей Орлов, этот вопрос должен быть закрыт в самое ближайшее время. Также по личной инициативе главы региона в детском саду «Теремок», в будущем году будет проведен ремонт. Средства предоставит республиканский бюджет. Речь идет о 15-ти миллионах рублей. Аналогичная сумма будет направлена и на долгожданную реконструкция школы села Воробьевка.Что касается Воробьевского Дома культуры, то его капремонт вызвал некоторые вопросы. Сейчас ведутся работы в рамках третьего этапа.. Сумма – 5 миллионов рублей. За два года заменили кровлю, системы отопления, электроснабжения.Для полного завершения капремонта из ресбюджета будут выделены дополнительные средства. Такое решение в ходе посещения объекта принял Алексей Орлов. Кроме того, глава региона сообщил, что сумма на строительство дорог села Приютное в будущем году будет увеличена вдвое. На встрече с руководителями организаций и предприятий района говорили также о проблемах газификации и водоснабжения.В первую очередь, будут приведены в порядок магистрали по улицам Ленина и Городовикова. В этом году заметно преобразилась улица Канукова. На ремонт дороги, протяженностью более двух километров, потрачено 15 миллионов 400 тысяч. Продолжаются работы еще на двух участках. Также Алексей Орлов посетил производственную базу КФХ «Воробъев», где содержится калмыцкая порода КРС. Также здесь занимаются и растениеводством. А этот новый посевной комплекс уже в сентябре выведут на поле для сева озимой пшеницы. Глава Калмыкии озвучил, какие меры поддержки будут оказаны сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются непосредственно кормопроизводством.Все вопросы и проблемы, которые волнуют сельчан, будут решены, но поэтапно. Для этого нужны и время, и деньги. А до конца этого года центральная часть села Приютное обретет новый облик. В рамках программы «Комфортная городская среда» активно ведутся строительные работы. В ходе рабочей поездки в район Алексей Орлов также побывал на мемориальном комплексе и почтить память погибших в годы войны.



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