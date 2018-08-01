ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Сегодня, 12:20

В следующем году решится проблема транспортного сообщения между Элистой и селом Приютное


В следующем году решится проблема транспортного сообщения между Элистой и селом ПриютноеВ следующем году решится проблема транспортного сообщения между Элистой и селом Приютное. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Главы Калмыкии в Приютненское РМО. Кроме того, будут отремонтированы образовательные учреждения.

В рамках рабочей встречи Алексей Орлов посетил ряд социальных объектов района. Первый пункт – школа в поселке Песчаный. Здесь завершился капитальный ремонт спортзала. Теперь занятия физкультурой будут проходить в комфортных условиях. На эти цели были выделены средства из федерального, республиканского и местного бюджетов – более двух миллионов рублей.

Что касается ремонта в Приютненской многопрофильной гимназии, то там близится к завершению замена окон, решают проблему нехватки учебной мебели. Как отметил Алексей Орлов, этот вопрос должен быть закрыт в самое ближайшее время. Также по личной инициативе главы региона в детском саду «Теремок», в будущем году будет проведен ремонт. Средства предоставит республиканский бюджет. Речь идет о 15-ти миллионах рублей. Аналогичная сумма будет направлена и на долгожданную реконструкция школы села Воробьевка.

Что касается Воробьевского Дома культуры, то его капремонт вызвал некоторые вопросы. Сейчас ведутся работы в рамках третьего этапа.. Сумма – 5 миллионов рублей. За два года заменили кровлю, системы отопления, электроснабжения.

Для полного завершения капремонта из ресбюджета будут выделены дополнительные средства. Такое решение в ходе посещения объекта принял Алексей Орлов. Кроме того, глава региона сообщил, что сумма на строительство дорог села Приютное в будущем году будет увеличена вдвое. На встрече с руководителями организаций и предприятий района говорили также о проблемах газификации и водоснабжения.

В первую очередь, будут приведены в порядок магистрали по улицам Ленина и Городовикова. В этом году заметно преобразилась улица Канукова. На ремонт дороги, протяженностью более двух километров, потрачено 15 миллионов 400 тысяч. Продолжаются работы еще на двух участках. Также Алексей Орлов посетил производственную базу КФХ «Воробъев», где содержится калмыцкая порода КРС. Также здесь занимаются и растениеводством. А этот новый посевной комплекс уже в сентябре выведут на поле для сева озимой пшеницы. Глава Калмыкии озвучил, какие меры поддержки будут оказаны сельхозтоваропроизводителям, которые занимаются непосредственно кормопроизводством.

Все вопросы и проблемы, которые волнуют сельчан, будут решены, но поэтапно. Для этого нужны и время, и деньги. А до конца этого года центральная часть села Приютное обретет новый облик. В рамках программы «Комфортная городская среда» активно ведутся строительные работы. В ходе рабочей поездки в район Алексей Орлов также побывал на мемориальном комплексе и почтить память погибших в годы войны.



Другие новости по теме:

  • Глава Калмыкии оценил качество реконструкции социальных объектов
  • Модернизация спортивных залов сельских школ продолжается
  • Глава Калмыкии посетил Октябрьский район
  • Новое перерабатывающее предприятие в Малодербетовском районе
  • Глава региона с рабочим визитом побывал в Целинном районе
  • Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Черноземельский район
  • Марина Мукабенова встретилась с жителями села Приютное
  • Рабочая поездка ВРИО Главы Калмыкии Алексея Орлова в Юстинский район
  • Алексей Орлов призвал заняться капитальным ремонтом элистинских дорог
  • Глава региона посетил Ики-Бурульский район

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34