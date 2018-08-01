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Вчера, 21:40

На мемориальном комплексе «Исход и возвращение» состоится опера «Калмычка»


На мемориальном комплексе «Исход и возвращение» состоится опера «Калмычка»7 сентября в 18.30 на мемориальном комплексе "Исход и Возвращение" состоится межрегиональная театрально-музыкальная премьера – опера «Калмычка». Она посвящена 75-летию депортации.

В создании проекта участие принимают государственный хор имени Цебекова, симфонический оркестр Калмыкии, артисты национального драматического театра имени Баатра Басангова, Республиканского русского театра драмы и комедии, театра танца «Ойраты», ансамбль песни и танца «Тюльпан». Идейный вдохновитель, композитор и автор сюжета – заслуженный деятель искусств Калмыкии Аркадий Манджиев.

Опера повествует о дружбе сибирячки Пелагеи и ссыльной калмычки Намсы. Над сценическим воплощением мюзикла работает признанный мастер своего дела Борис Манджиев. Премьера будет представлена на двух языках. По словам режиссера, будут установлены зрительные места, но в ограниченном количестве.



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