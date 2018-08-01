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Вчера, 21:38

В Элисте пройдет международный форум журналистов


В Элисте пройдет международный форум журналистов Подготовку и проведение второго международного форума журналистов «Национальная пресса сегодня» обсудили сегодня на организационном комитете, который провел председатель правительства Игорь Зотов. Речь шла о мероприятиях, которые должны состояться в рамках форума. Он, напомним, пройдет в Элисте с 13-го по 16-е сентября. Участие в нем уже подтвердили делегации из Бурятии, Тывы, республики Алтай, регионов Южного и Северокавказского федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга.

Среди почетных гостей форума Владимир Соловьев – председатель союза журналистов России, Леонид Левин – председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связям.



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