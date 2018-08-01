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Вчера, 21:36

Погорельцам вручены ключи от квартир


Погорельцам вручены ключи от квартирКлючи от квартир вручил сегодня трем многодетным семьям, оставшимся без крова после пожара в общежитии поселка Аршан, председатель правительства Игорь Зотов. С февраля пострадавшие находились во временных приютах.

Вот он долгожданный момент – вручение ключей от заветных квадратных метров. Теперь для этих женщин и их семей позади пора мЫканий по съемным углам и временным социальным приютам. Выражая слова благодарности руководству республики и города, они отметили, что все это время со дня пожара и по сегодняшний день чувствовали поддержку и заботу.

Семья Натальи Эмгеевой, ее дочь и трое внуков, уже обустроили свою квартире. Вместо двадцати пяти квадратных метров, которые были у них в сгоревшем общежитии, они получили жилье в два раза больше. Сейчас они готовятся к новому учебному году. В семье двое школьников: пятиклассница Аюна и Алтана, которая в этом году впервые сядет за парту.

Пожар в общежитии в поселке Аршан оставил без крова 22 семьи. На помощь людям, которые остались на улице среди зимы, пришло руководство республики и городская администрация. Все они были размещены в места временного пребывания, дети определены в детские образовательные учреждения города. А по решению главы региона Алексея Орлова пострадавшим была выплачена компенсация в размере ста тысяч рублей. Кроме того каждая семья, оставшаяся без крыши над головой, должна получить свое жилье. Решением этого вопроса активно занимаются в элистинской администрации.

Таким образом, свое жилье появится у всех жителей дома, сгоревшего в поселке Аршан. В первую очередь квартирами будут обеспечены многодетные семьи.



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