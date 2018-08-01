Сегодня в поселке Кумской Черноземельского района состоялось открытие нового Дома культуры. Этого события местные жители ждали не один десяток лет. Сельчан с этим знаменательным событием поздравил Глава региона и профильный министр.



Оригинальный архитектурный облик культурного храма уже стал символом поселка. Это первый за несколько десятилетий построенный в республике новый дом культуры. Учреждение оснастили мебелью и оргтехникой, в актовом зале на 100 мест – установлена современная акустическая система. Строительство велось почти два года. Из 16 миллионов предусмотренных средств, 12 миллионов составил федеральный бюджет.



Строительство нового клуба запланировано и в поселке Нарын-Худук. А уже 4 сентября Глава региона примет участие в торжественном открытии нового ДК в поселке Ергенинский Кетченеровского района. В РМО в следующем году появится еще один – в поселке Шатта. Реконструкции ждет и клуб в Чкаловском. Новый дом культуры будет возведен также в поселках Бага-Чонос Целинного района, Чилгир Яшкульского и Первомайский Приютненского района. До 2024 года в регионе будет построено и реконструировано 19 объектов.



Кстати, жители поселка Кумской ждали возведения нового дома культуры больше 25 лет.



Также в ходе поездки Глава Калмыкии ознакомился с капитальным ремонтом помещений в Комсомольской гимназии имени Басангова. На днях здесь привели в порядок кабинет физики, построили теплые санузлы и благоустроили школьную столовую, рассчитанную на 120 мест. На эти цели из районного бюджета выделено около 9 миллионов рублей. Об альтернативном источнике электроэнергии, о солнечных батареях, говорили на встрече с жителями района. На высокие тарифы Главе региона пожаловалось руководство объекта, который снабжает питьевой водой поселки Комсомольский, Прикумский и Ачинеры.



Уже в скором времени мобильные энергоустановки разной мощности в регионе планируют установить не только на животноводческих стоянках, но и в малых населенных пунктах республики и на предприятиях ЖКХ. Сегодня в поселке Кумской Черноземельского района состоялось открытие нового Дома культуры. Этого события местные жители ждали не один десяток лет. Сельчан с этим знаменательным событием поздравил Глава региона и профильный министр.Оригинальный архитектурный облик культурного храма уже стал символом поселка. Это первый за несколько десятилетий построенный в республике новый дом культуры. Учреждение оснастили мебелью и оргтехникой, в актовом зале на 100 мест – установлена современная акустическая система. Строительство велось почти два года. Из 16 миллионов предусмотренных средств, 12 миллионов составил федеральный бюджет.Строительство нового клуба запланировано и в поселке Нарын-Худук. А уже 4 сентября Глава региона примет участие в торжественном открытии нового ДК в поселке Ергенинский Кетченеровского района. В РМО в следующем году появится еще один – в поселке Шатта. Реконструкции ждет и клуб в Чкаловском. Новый дом культуры будет возведен также в поселках Бага-Чонос Целинного района, Чилгир Яшкульского и Первомайский Приютненского района. До 2024 года в регионе будет построено и реконструировано 19 объектов.Кстати, жители поселка Кумской ждали возведения нового дома культуры больше 25 лет.Также в ходе поездки Глава Калмыкии ознакомился с капитальным ремонтом помещений в Комсомольской гимназии имени Басангова. На днях здесь привели в порядок кабинет физики, построили теплые санузлы и благоустроили школьную столовую, рассчитанную на 120 мест. На эти цели из районного бюджета выделено около 9 миллионов рублей. Об альтернативном источнике электроэнергии, о солнечных батареях, говорили на встрече с жителями района. На высокие тарифы Главе региона пожаловалось руководство объекта, который снабжает питьевой водой поселки Комсомольский, Прикумский и Ачинеры.Уже в скором времени мобильные энергоустановки разной мощности в регионе планируют установить не только на животноводческих стоянках, но и в малых населенных пунктах республики и на предприятиях ЖКХ.



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