В Центральном хуруле завершились очередные курсы по изучению родного языка. В числе слушателей, были, в основном, учащиеся школ города. Занятия проводил доцент КалмГУ Сергей Артаев. Все выпускники получили новые пособия. Они помогут школьникам далее заниматься самостоятельно.



Бесплатные курсы родного языка проводятся по инициативе Тэло Тулку Ринпоче с 2010 года. К ним могут присоединиться все желающие. В Центральном хуруле завершились очередные курсы по изучению родного языка. В числе слушателей, были, в основном, учащиеся школ города. Занятия проводил доцент КалмГУ Сергей Артаев. Все выпускники получили новые пособия. Они помогут школьникам далее заниматься самостоятельно.Бесплатные курсы родного языка проводятся по инициативе Тэло Тулку Ринпоче с 2010 года. К ним могут присоединиться все желающие.



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