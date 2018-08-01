«Клятве остались верны». К выходу в свет готовится двухтомник – собрание редких документов, касающихся 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Авторы - доктор исторических наук Уташ Очиров и внук комиссара 110 дивизии Сергей Заярный.



Как сообщили на брифинге, сотрудники Калмыцкого научного центра РАН, уже сейчас жители республики могут ознакомиться с еще одним изданием. Это сборник «Калмыцких богатырских сказок» на двух языках. Его можно будет приобрести на выставке, которая состоится 5 сентября в день национальной письменности «Тодо бичг». Общеобразовательные учреждения получат книги бесплатно. «Клятве остались верны». К выходу в свет готовится двухтомник – собрание редких документов, касающихся 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Авторы - доктор исторических наук Уташ Очиров и внук комиссара 110 дивизии Сергей Заярный.Как сообщили на брифинге, сотрудники Калмыцкого научного центра РАН, уже сейчас жители республики могут ознакомиться с еще одним изданием. Это сборник «Калмыцких богатырских сказок» на двух языках. Его можно будет приобрести на выставке, которая состоится 5 сентября в день национальной письменности «Тодо бичг». Общеобразовательные учреждения получат книги бесплатно.



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