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Сегодня, 12:38

«Клятве остались верны»


«Клятве остались верны»«Клятве остались верны». К выходу в свет готовится двухтомник – собрание редких документов, касающихся 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии. Авторы - доктор исторических наук Уташ Очиров и внук комиссара 110 дивизии Сергей Заярный.

Как сообщили на брифинге, сотрудники Калмыцкого научного центра РАН, уже сейчас жители республики могут ознакомиться с еще одним изданием. Это сборник «Калмыцких богатырских сказок» на двух языках. Его можно будет приобрести на выставке, которая состоится 5 сентября в день национальной письменности «Тодо бичг». Общеобразовательные учреждения получат книги бесплатно.



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