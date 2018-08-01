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Сегодня, 12:36

В Элисте прошла августовская конференция педагогов


В Элисте прошла августовская конференция педагоговО развитии школ искусств до 2022 года говорили на августовской конференции руководители образовательных учреждений сферы культуры. Рассмотрели актуальные вопросы художественного образования и затронули механизм передачи детских школ искусств в введение профильного министерства.

В числе первых в введение министерства будут передана детская художественная школа имени Рокчинского. Работа в этом направлении начнется в 2019 году, об этом заявил руководитель профильного ведомства Хонгор Эльбиков на августовском совещании педагогов. Для этого необходимо подготовить региональный проект перспективного плана на 2018-2022 годы с учетом «Дорожной карты» развития детских школ искусств. Решение об их передаче в собственность республики должно быть оформлено на уровне муниципалитетов в комплексе.

Одним из важных направлений в рамках «дорожной карты» является конкурс при приеме на обучение по академическим специальностям. Задача на 2019 год – 2 человека на место. Особое внимание на конференции уделили и материально-техническому оснащению школ. Из 20 зданий капитального ремонта требуют 8, еще одна школа в Лаганском районе находится в аварийном состоянии. Также затронули тему кадрового и методического обеспечения. Для привлечения молодых педагогов необходимо разработать меры по поддержке специалистов, обеспечить их стипендиями, жильем и дополнительными выплатами.

Присутствовавшие на августовском совещании представители районов рассказали о деятельности своих учреждений. Так, например в Яшкульском РМО с каждым годом, число тех, кто хочет учиться в школе искусств, растет. Ребята выбирают самые разные направления: от дизайна до обучения игры на редких инструментах. И показывают хорошие результаты. Среди достижений - бронза на Дельфийских играх. За успехами учеников стоят их наставники, отметила Галина Шининова, заместитель главы Администрации района.

Как было отмечено, со следующего года сферу культуры и искусства ждут большие перемены.



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