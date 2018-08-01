В Калмыкии планируется создание Центра компетенции

В рамках развития «Цифровой экономики» планируется создание Центра компетенции. На рабочем совещании у главы кабинета министров обсудили детали проекта.



По словам начальника Управления по развитию электронного Правительства Константина Патрушева, по сути, это сообщество экспертов. Их главная миссия - принятие решений по реализации проектов, предложенных организациями, ведомствами и компаниями, которые осуществляют деятельность на территории региона. Идея поддержана на уровне Федерального ведомства.





Единая информационная система будет внедрена и в сфере здравоохранения. Руководитель ведомства Юрий Кикенов рассказал о проекте подробнее. В рамках развития «Цифровой экономики» планируется создание Центра компетенции. На рабочем совещании у главы кабинета министров обсудили детали проекта.По словам начальника Управления по развитию электронного Правительства Константина Патрушева, по сути, это сообщество экспертов. Их главная миссия - принятие решений по реализации проектов, предложенных организациями, ведомствами и компаниями, которые осуществляют деятельность на территории региона. Идея поддержана на уровне Федерального ведомства.Единая информационная система будет внедрена и в сфере здравоохранения. Руководитель ведомства Юрий Кикенов рассказал о проекте подробнее.



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