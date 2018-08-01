Новые спортплощадки для школьников

Футбольное поле с искусственным покрытием площадью более тысячи квадратных метров теперь есть и у учащихся 17-й школы. Также здесь появились новые тренажеры, прыжковая яма и беговая дорожка, которая будет покрыта специальным резиновым покрытием.



Напомним, поддержка соцобъектов, их строительство и реконструкция ведется в рамках долгосрочных договоренностей в дополнение к соглашению, которое в апреле 2014 года подписали в Элисте глава Калмыкии Алексей Орлов и президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Ход возведения этого объекта курировали депутат Госдумы Марина Мукабенова и представители ЛУКОЙЛ.



На счету «Лукойла» и спортплощадка в школе номер 12. Готовность ее сегодня проверили депутат Госдумы Марина Мукабенова и глава городской администрации Окон Нохашкиев. По сути, нефтяная компания выполнила свои обязательства по школьным спортобъектам. Представители Лукойла также контролировали ход строительства. Важно было, чтобы новостройки отвечали нормативным требованиям.



Теперь у учащихся школы номер 12 есть возможность заниматься баскетболом и волейболом под открытым небом. Кроме того, появилась своя 300-метровая беговая дорожка. Футбольное поле с искусственным покрытием площадью более тысячи квадратных метров теперь есть и у учащихся 17-й школы. Также здесь появились новые тренажеры, прыжковая яма и беговая дорожка, которая будет покрыта специальным резиновым покрытием.Напомним, поддержка соцобъектов, их строительство и реконструкция ведется в рамках долгосрочных договоренностей в дополнение к соглашению, которое в апреле 2014 года подписали в Элисте глава Калмыкии Алексей Орлов и президент компании ЛУКОЙЛ Вагит Алекперов. Ход возведения этого объекта курировали депутат Госдумы Марина Мукабенова и представители ЛУКОЙЛ.На счету «Лукойла» и спортплощадка в школе номер 12. Готовность ее сегодня проверили депутат Госдумы Марина Мукабенова и глава городской администрации Окон Нохашкиев. По сути, нефтяная компания выполнила свои обязательства по школьным спортобъектам. Представители Лукойла также контролировали ход строительства. Важно было, чтобы новостройки отвечали нормативным требованиям.Теперь у учащихся школы номер 12 есть возможность заниматься баскетболом и волейболом под открытым небом. Кроме того, появилась своя 300-метровая беговая дорожка.



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