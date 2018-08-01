В Элисте запустят новые автобусные маршруты

В ближайшее время в Элисте решится вопрос с транспортом в Северо-Западный, Южный районы, и в поселок Аршан. По два новых автобуса выйдут по маршрутам 10а, 17, 15, 23, 26, 7 и 11. Сегодня об этом шла речь на совещании в администрации города. Также обсудили вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. На сегодня уже принято около 300 домов.



Кроме того, не за горами учебный год. 30 августа в школах состоится пробный день. Еще одна тема обсуждения - ремонт дорог по улицам Хрущева и Кирова. В ближайшее время в Элисте решится вопрос с транспортом в Северо-Западный, Южный районы, и в поселок Аршан. По два новых автобуса выйдут по маршрутам 10а, 17, 15, 23, 26, 7 и 11. Сегодня об этом шла речь на совещании в администрации города. Также обсудили вопросы подготовки к осенне-зимнему периоду. На сегодня уже принято около 300 домов.Кроме того, не за горами учебный год. 30 августа в школах состоится пробный день. Еще одна тема обсуждения - ремонт дорог по улицам Хрущева и Кирова.



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