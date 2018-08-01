Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Черноземельский район

В рамках рабочей поездки в Черноземельский район Алексей Орлов сегодня посетил ряд объектов. Так, он побывал в теплице СПК «Первомайский», где выращивают овощи для хозяйственных нужд и социальных объектов. Также ознакомился с ходом строительства внутрипоселковых дорог с твердым покрытием.



Кроме того, принял участие в работе двух семинаров. Говорили о развитии тонкорунного овцеводства и кормопроизводства на орошаемых участках. Дело в том, что в рамках реализаций поручений главы региона племзавод «Черноземельский» начал реконструкцию орошаемого участка на площади 240 гектаров.



В этом году введено в эксплуатацию уже 160 гектаров под кормовые культуры с применением современных дождевальных машин. В перспективе планируется строительство откормочной площадки. А многолетняя селекционно-племенная работа завершилась созданием новой тонкорунной породы «Черноземельский меринос».



По итогам поедки Алексей Орлов озвучил ряд инициатив, которые станут большим подспорьем для тех, кто занимается сельским трудом. В рамках рабочей поездки в Черноземельский район Алексей Орлов сегодня посетил ряд объектов. Так, он побывал в теплице СПК «Первомайский», где выращивают овощи для хозяйственных нужд и социальных объектов. Также ознакомился с ходом строительства внутрипоселковых дорог с твердым покрытием.Кроме того, принял участие в работе двух семинаров. Говорили о развитии тонкорунного овцеводства и кормопроизводства на орошаемых участках. Дело в том, что в рамках реализаций поручений главы региона племзавод «Черноземельский» начал реконструкцию орошаемого участка на площади 240 гектаров.В этом году введено в эксплуатацию уже 160 гектаров под кормовые культуры с применением современных дождевальных машин. В перспективе планируется строительство откормочной площадки. А многолетняя селекционно-племенная работа завершилась созданием новой тонкорунной породы «Черноземельский меринос».По итогам поедки Алексей Орлов озвучил ряд инициатив, которые станут большим подспорьем для тех, кто занимается сельским трудом.



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