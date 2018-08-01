ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 21:30

Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Черноземельский район


Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Черноземельский районВ рамках рабочей поездки в Черноземельский район Алексей Орлов сегодня посетил ряд объектов. Так, он побывал в теплице СПК «Первомайский», где выращивают овощи для хозяйственных нужд и социальных объектов. Также ознакомился с ходом строительства внутрипоселковых дорог с твердым покрытием.

Кроме того, принял участие в работе двух семинаров. Говорили о развитии тонкорунного овцеводства и кормопроизводства на орошаемых участках. Дело в том, что в рамках реализаций поручений главы региона племзавод «Черноземельский» начал реконструкцию орошаемого участка на площади 240 гектаров.

В этом году введено в эксплуатацию уже 160 гектаров под кормовые культуры с применением современных дождевальных машин. В перспективе планируется строительство откормочной площадки. А многолетняя селекционно-племенная работа завершилась созданием новой тонкорунной породы «Черноземельский меринос».

По итогам поедки Алексей Орлов озвучил ряд инициатив, которые станут большим подспорьем для тех, кто занимается сельским трудом.



Другие новости по теме:

  • Алексей Орлов принял участие в семинаре-совещании в Черноземельском районе
  • В Калмыкии зарегистрирована новая тонкорунная порода овец
  • ВРИО Главы Калмыкии Алексей Орлов совершил рабочую поездку в Юстинский район
  • Алексей Орлов посетил с рабочей поездкой Лаганский район
  • Племзавод «Черноземельский» отмечает юбилей
  • Комсомольская средняя школа вновь распахнула двери для учащихся
  • Алексей Орлов встретился с генеральным директором компании «Лукойл-Нижневолжскнефть»
  • В Лагани начал приём пациентов филиал калмыцкого гемодиализного отделения Нефрологического центра
  • Новое перерабатывающее предприятие в Малодербетовском районе
  • Игорь Зотов посетил социально значимые объекты Черноземельского района

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34