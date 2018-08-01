Печальная весть. На 73-м году жизни не стало заслуженного работника культуры Калмыкии Евгения Толкачева. Сегодня с бессменным руководителем детского ансамбля танца «Тюльпанчик» простились родные, близкие, сотни учеников, которым Толкачев дал путевку в мир хореографии, а также деятели культуры. Некролог подписали глава Калмыкии, руководители министерств и ведомств, председатель правительства республики. Уроженец Оренбурга, в 1989 году Евгений Толкачев приехал с супругой Людмилой в Калмыкию по приглашению мэтра Петра Надбитова.



В 1993 году при их активном участии и был создан «Тюльпанчик», который стал гордостью степного края и настоящей кузницей артистических кадров. Коллектив по праву снискал любовь зрителей и обрел славу не только в Калмыкии, но и далеко за ее пределами. Евгений Толкачев навсегда останется в памяти учеников одухотворенным служителем высокого искусства, непревзойдённым воспитателем талантливых танцоров. Печальная весть. На 73-м году жизни не стало заслуженного работника культуры Калмыкии Евгения Толкачева. Сегодня с бессменным руководителем детского ансамбля танца «Тюльпанчик» простились родные, близкие, сотни учеников, которым Толкачев дал путевку в мир хореографии, а также деятели культуры. Некролог подписали глава Калмыкии, руководители министерств и ведомств, председатель правительства республики. Уроженец Оренбурга, в 1989 году Евгений Толкачев приехал с супругой Людмилой в Калмыкию по приглашению мэтра Петра Надбитова.В 1993 году при их активном участии и был создан «Тюльпанчик», который стал гордостью степного края и настоящей кузницей артистических кадров. Коллектив по праву снискал любовь зрителей и обрел славу не только в Калмыкии, но и далеко за ее пределами. Евгений Толкачев навсегда останется в памяти учеников одухотворенным служителем высокого искусства, непревзойдённым воспитателем талантливых танцоров.



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