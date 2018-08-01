ПОЛИТИКА
ЭКОНОМИКА
ОБЩЕСТВО
КУЛЬТУРА
ПРОИСШЕСТВИЯ
СПОРТ
ВЕСТИ НА КАЛМЫЦКОМ
Из истории ГТРК
Радио Калмыкии
Наш коллектив
Проекты
Программы Радио Калмыкии
Наши достижения
Реклама
Контакты и координаты
ПОЛЕЗНЫЕ СЕРВИСЫ
Приемная Президента РФ в Калмыкии
ПРОГРАММЫ
Новости Калмыкии на канале Россия 24
События недели
Радио Калмыкии
Видеотека
ГТРК Калмыкии - 45
Конкурс детской песни Теегин айс

ПАРТНЕРЫ
Вести Недели
Мобильный репортер



Vkalmikii.com

РИА Калмыкия
НОВОСТИПрямой эфир Радио России-Калмыкия 102,7 FM




Вчера, 12:54

Не стало заслуженного работника культуры Калмыкии Евгения Толкачева


Не стало заслуженного работника культуры Калмыкии Евгения ТолкачеваПечальная весть. На 73-м году жизни не стало заслуженного работника культуры Калмыкии Евгения Толкачева. Сегодня с бессменным руководителем детского ансамбля танца «Тюльпанчик» простились родные, близкие, сотни учеников, которым Толкачев дал путевку в мир хореографии, а также деятели культуры. Некролог подписали глава Калмыкии, руководители министерств и ведомств, председатель правительства республики. Уроженец Оренбурга, в 1989 году Евгений Толкачев приехал с супругой Людмилой в Калмыкию по приглашению мэтра Петра Надбитова.

В 1993 году при их активном участии и был создан «Тюльпанчик», который стал гордостью степного края и настоящей кузницей артистических кадров. Коллектив по праву снискал любовь зрителей и обрел славу не только в Калмыкии, но и далеко за ее пределами. Евгений Толкачев навсегда останется в памяти учеников одухотворенным служителем высокого искусства, непревзойдённым воспитателем талантливых танцоров.



Другие новости по теме:

  • Детский ансамбль "Тюльпанчик" отмечает свое 25-тилетие
  • «Симфония холста и кожи»
  • На 86 году жизни не стало народного писателя- Николая Яковлевича Бурулова
  • Вести- Калмыкия 09.01.2017 18:10
  • Алексей Орлов поздравил ребят из ансамбля "Тюльпанчик" с победой
  • В Национальном музее открылась персональная выставка Виктора Совы
  • Ушел из жизни артист Сергей Яшкулов
  • Руководителю «Тюльпанчика» Евгению Толкачеву – 70 лет
  • Ансамбль "Тюльпанчик" удостоен Гран-при фестиваля в Болгарии
  • Ансамбль "Тюльпанчик" получил Гран-при Всероссийского конкурса

    		•

    Новости Калмыкии в видео-сюжетах программы «Вести - Калмыкия» на телеканале «РОССИЯ 1»


    добавить на Яндекс
    Р е к л а м а
    А р х и в
    «    Август 2018    »
    ПнВтСрЧтПтСбВс
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031 



    Государственный Интернет-Канал «Россия» (свидетельство о регистрации Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014) ©

    Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания»
    Главный редактор - Панина Елена Валерьевна, редактор ГТРК - Нимгирова Мария Олеговна.
    Почта — kalmvesti@mail.ru Телефон телекомпании: +7 (84722) 4-06-10. Реклама на сайте: тел. +7 (84722) 3-31-55.
    Возрастное ограничение -
    Адрес: Российская Федерация, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Горького, 34